La BNQ approuve un premier lot de masques réutilisables destinés aux milieux de travail

Un premier lot de masques réutilisables destinés aux milieux de travail a été attesté par le Bureau de Normalisation du Québec (BNQ) après des mois de développement.

Ces masques répondent aux normes de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), a précisé le BNQ dans un communiqué, mercredi.

C’est l’entreprise montréalaise EcoUniform (9398-9341 Québec inc.) qui a reçu cette première attestation délivrée par le BNQ pour un lot de 15 000 masques réutilisables fabriqués au Québec par Chemise Empire.

«Après des mois de développement, EcoUNIFORM est très fière d’avoir répondu aux exigences de la CNESST et de pouvoir mettre en marché le masque ECO99 attesté par le BNQ. En plus d’être hautement sécuritaire et performant, ce masque constitue un choix écoresponsable permettant de réduire la quantité de masques jetés aux ordures. Nous sommes convaincus qu’il répondra aux attentes d’une vaste clientèle», a indiqué Jonathan Sibony, président d’EcoUniform, Chemise Empire & Au Noir.

«Désormais, des masques de qualité, évalués selon les plus hauts standards sanitaires et environnementaux, seront produits par une entreprise de chez nous et pourront être utilisés fièrement par nos travailleuses et nos travailleurs», a pour sa part déclaré le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet.