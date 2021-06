La maturité de Junior

Les sceptiques étaient nombreux quand les Blue Jays de Toronto ont annoncé que le jeune Vladimir Guerrero Jr allait se soumettre à un entraînement rigoureux et à une diète sévère au cours de l’hiver dernier...

Mais, ils ont été confondus !

J’ignore qui est celui qui l’a convaincu de le faire, mais c’est tout à son honneur. Sans déprécier son paternel, Vladimir senior n’a jamais eu cette discipline.

Non seulement Junior a tenu parole, mais il est devenu un frappeur qui se présente au bâton avec un plan. Vlad senior n’en avait aucun. Son approche comme frappeur était bien simple : « Me see the ball... me hit the ball »...

Mais Junior a réalisé qu’il n’avait pas comme mission de transporter les Blue Jays sur ses jeunes épaules comme frappeur. Il sait que les Bo Bichette, Marcus Semien, Teoscar Hernandez peuvent répondre à l’appel s’il obtient un but sur balles ou est retiré sur un ballon ou un roulant.

Mais la plus belle preuve de sa maturité, c’est qu’il a annoncé qu’il ne participerait pas au concours de coups de circuit, dans le cadre du match des étoiles qui aura lieu au stade Coors de Denver, le 13 juillet. Et il n’a que 22 ans... tout comme Fernando Tatis Jr, qui lui aussi y a renoncé.

Vlad Jr avait fait écarquiller les yeux aux observateurs en 2019 quand, dans le cadre de ce concours, il avait établi deux records, soit d’avoir cogné 29 longues balles dans une même ronde et un total de 91 circuits... bien qu’il se soit avoué vaincu devant Pete Alonso, des Mets de New York, en finale.

Pourtant, il sera de la partie lors de la classique de mi-saison des majeures, toute sa famille sera dans les gradins, et tout le monde sait que la balle voyage très bien dans l’air léger de Denver.

Mais il a dit qu’il voulait faire une pause afin de refaire le plein d’énergie pour le dernier droit de la saison.

Je ne peux qu’applaudir cette décision. Quant à sa nouvelle approche comme frappeur, je me demande bien qui en est responsable... Est-ce l’instructeur des frappeurs Guillermo Martinez ou encore Dante Bichette, le père de Bo, qui est souvent dans l’entourage des Jays ?

Personne n’en parle...

Tout ce que je souhaite, c’est qu’il continue à suivre les conseils de son mentor.

Souvenirs... Souvenirs...

Lorsque j’ai appris le décès de Jim « Mudcat » Grant le 12 juin, j’ai été victime d’une sévère attaque de nostalgie. Mudcat avait eu l’honneur d’être le lanceur partant lors du premier match de l’histoire des Expos, à New York, contre les Mets, en avril 1969.

J’ai donc cru que le seul remède était de dresser une liste des joueurs repêchés par les Expos en 1968, de savoir s’ils étaient toujours vivants ou non, ainsi qu’une liste des instructeurs qui ont été impliqués dans la première saison de Nos Amours.

D’entrée de jeu, disons que les membres de la direction, soit John McHale et Jim Fanning, de même que le gérant Gene Mauch ainsi que ses adjoints Cal McLish, Harry Lee « Peanuts » Lowrey, et Jerry Zimmerman nous ont quittés, tandis que seul Bob Oldis, instructeur de l’enclos des releveurs, vit toujours à 93 ans, à Preston, en Iowa.

Des 30 joueurs repêchés, plusieurs n’ont pas commencé la saison avec l’équipe : Larry Jackson (décédé) avait été retourné au Phillies en retour de Bobby Wine (82 ans), qui vit toujours à New York.

Donn Clendenon (décédé) avait refusé son échange aux Astros (en retour de Rusty Staub). Jack Billingham (78 ans, à Orlando) et Skip Guinn (76 ans à St-Charles, Mo) ont par la suite été échangé aux Astros (avec 100 000 $) pour Staub.

Introuvable

John Glass, le dernier repêché (des Mets) est introuvable et n’a jamais évolué dans les majeures. Il a joué avec West Palm Beach en 1969 (6-9 2,44) et Winnipeg en 1970 (0-4 12,00) avant de retourner dans l’organisation des Mets. Il a mis fin à sa carrière avec Tidewater en 1974.

De tous les autres joueurs repêchés, Manny Mota, Gary Sutherland, Jesus Alou, Mike Wegener, Bill Stoneman, Ron Brand, Maury Wills, Jim Fairey Bob Reynolds, Dan McGinn, Caroll Sembera, Don Shaw, John Boccabella, Jimmy Williams, Garry Jestadt, Ernie McAnally, Larry Jaster, Coco Laboy, Skip Guinn et John Glass (?) sont toujours avec nous.

Cependant, Carl Morton, Mack Jones, John Bateman, Angel Hermoso, Donn Clendenon, Larry Jackson, Jerry Roberston, Jose Herrera et Carroll Sembera ont déjà rejoint Grant dans l’au-delà.

LA RECONNAISSANCE DE JON LESTER

Avant de quitter Chicago à destination de Washington, le grand gaucher Jon Lester a voulu démontrer d’une façon tangible sa reconnaissance envers les partisans des Cubs qui lui avaient été si fidèles durant six saisons. Pendant son dernier week-end dans la Ville des Vents, Lester a décidé de payer quelques bières aux amateurs dans quatre bars, à l’occasion de l’Halloween. La note s’est élevée à 47 094,90 $ (y compris un généreux pourboire de l’ordre de 34 % !!!). Lester aurait bien aimé signer la 200e victoire de sa carrière avec les Cubs, mais il lui en manquait sept lorsqu’il est parti.

SCHOENDIENST, LE PREMIER DES CARDS

L’ancien joueur de deuxième but des Cardinals de St. Louis Red Schoendients a été le premier frappeur ambidextre de l’histoire de cette équipe à réussir un circuit comme gaucher et comme droitier au cours du même match. Il a réussi l’exploit le 8 juillet 1951 contre les Pirates de Pittsburgh. Red a aussi laissé sa marque en évoluant comme joueur durant 15 saisons avec les Cards, pour ensuite être un de leurs instructeurs dans 20 autres campagnes et occuper le poste de gérant dans 14 autres, remportant deux championnats et une Série mondiale. Il a été élu au Temple de la renommée en 1989 et il est décédé le 6 juin 2018.

DAVE DRAVECKY

L’ex-lanceur gaucher des Padres de San Diego Dave Dravecky avait contribué de plusieurs façons aux succès des Padres lors de la saison 1984, alors qu’ils avaient remporté le championnat de la Ligue nationale. En effet, le p’tit gaucher avait remporté neuf victoires, subi huit défaites, en plus d’avoir inscrit huit sauvetages. Il avait bouclé la campagne avec une MPM de 2,93. Malheureusement, Dravecki a subi une fracture de son bras gauche dans l’uniforme des Giants, en août 1987, lors d’un match au Stade olympique alors que Tim Raines était au bâton. Sa carrière a pris fin le 15 août 1989.

HERB SCORE PERD UN ŒIL

Le 7 mai 1957, les Indians affrontaient les Yankees de New York et le jeune gaucher Herb Score était au monticule. Après trois saisons dans les majeures, il affichait un dossier de 36 victoires et 19 défaites. En première manche, Gil McDougald a frappé une balle qui a atteint Score au visage. Score a subi plusieurs fractures aux os du visage et il a perdu l’usage d’un œil. Score a poursuivi sa carrière, mais il n’a jamais été le même lanceur. Il a pris sa retraite en 1962 avec une fiche de 55 gains et 46 revers et une MPM de 3,36. Il est ensuite devenu analyste et descripteur de matchs.