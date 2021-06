Lallemand Solutions Santé ferme son usine

Lallemand Solutions Santé a annoncé mardi la fermeture immédiate de son usine Rosell de Montréal de 80 travailleurs après plus de 60 ans d’activités.

« Lallemand Solutions Santé tient à souligner la qualité et l’engagement de tout le personnel de l’usine Rosell dont la cessation des activités affectera environ 80 employés, incluant 55 employés de fabrication syndiqués», a indiqué l’entreprise par la bouche de son porte-parole Daniel Granger.

Du même souffle, elle a dit que ses ressources humaines allaient offrir aux cadres et employés non-syndiqués un service pour leur transition de carrière.

Pour expliquer la fermeture de l’usine, Lallemand Solutions Santé a notamment pointé du doigt la réglementation des produits probiotiques.

Racines québécoises

Pour la société, la configuration de l’usine ne répond plus non plus au «respect de Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) compatibles avec les nouvelles exigences du marché des probiotiques».

« De plus, les exigences municipales en matière de traitement des eaux usées de l’usine exigeraient des investissements majeurs ainsi que des espaces additionnels importants pour les équipements qui sont incompatibles avec l’exiguïté du site», a-t-elle ajouté par communiqué.

Lallemand a été fondé à Montréal à la fin du 19e siècle, par Fred A. Schurer, un jeune immigrant d’Alsace, en France que l’on a surnommé «Lallemand», selon son site web.

Aujourd’hui, l’actionnaire majoritaire de Lallemand Solutions Santé est Lallemand Inc., basé à Toronto, selon le Registre des entreprises du Québec.

-Avec la collaboration de Sylvain Larocque et Pascal Dugas Bourdon