L’Hôtel-Dieu accueillera un refuge pour itinérants

À partir du 1er juillet, l'Hôtel-Dieu de Montréal (CHUM) offrira un refuge pour les personnes en situation d’itinérance. Une centaine de chambres seront mises à leur disposition.

Sur place, les lieux ont été rénovés et réaménagés afin de pouvoir accueillir cette nouvelle clientèle. Quatre étages seront consacrés à l’accueil des personnes en situation d’itinérance, chacun comptant 25 chambres.

«Ce sont toutes des chambres doubles, mais dans certaines situations, on mettra une seule personne, dépendamment du cas», a expliqué James Hughes, président et chef de la direction de la Mission Old Brewery.

Dès jeudi, les lieux pourront accueillir une centaine de personnes. À terme, le refuge devrait rapidement augmenter ses capacités, pour un total de 150 personnes.

Depuis novembre, les itinérants de la métropole pouvaient loger à l'Hôtel Place Dupuis, au centre-ville, qui comptait 375 lits. La clientèle sera relocalisée vers l’Hôtel-Dieu.

«On est en été, au début du mois; il y a moins de demandes à ce temps-ci de l’année. C’est un excellent moment pour ouvrir le refuge. Il y a moins de 200 personnes [à Hôtel Place Dupuis], on pense pouvoir répondre à la demande», a ajouté M. Hughes.

Surtout, il souligne que les nouvelles installations seront ouvertes 24 heures sur 24, alors que l’emplacement précédent ne pouvait accueillir les itinérants que pour 16 heures chaque jour.

«Les gens peuvent s’installer, laisser leurs affaires en toute sécurité. Ça nous donne le temps le jour d’apprendre à les connaître, de les stabiliser et de les accompagner vers la prochaine étape, qui est celle d’un logement», a expliqué M. Hughes.

Une agora permettra aux personnes itinérantes de se rencontrer et de discuter. Des télévisions leur offriront également une distraction. Divers conseillers et intervenants seront également sur place pour les soutenir.

«Les animaux accompagnateurs sont aussi permis. C’est pour tout le monde, homme, femme, personnes transgenres, couples... les portes sont grandes ouvertes», a spécifié M. Hughes.