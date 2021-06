Nicolas Gill emballé par l’équipe olympique de judo

Le Canada misera sur six judokas aux Jeux olympiques de Tokyo dont le coup d’envoi sera donné le 23 juillet.

Championne du monde en titre chez les 57 kg, l’Ontarienne Jessica Klimbait sera la tête d’affiche de l’équipe canadienne. Elle vivra ses premiers Jeux olympiques après avoir remporté l’or au mondial en juin à Budapest.

Médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Londres en 2012 chez les 81 kg, Antoine Valois-Fortier participera à ses troisièmes Jeux, lui qui avait terminé en 7e place à Rio en 2016. La médaille de Valois-Fortier était la première du Canada depuis 2000 à Sydney quand Nicolas Gill était monté sur la deuxième marche du podium.

Même s’il a été écarté du Top 8 qui donnait un accès direct aux Jeux, le judoka de 31 ans n’a pas eu à se farcir à un combat de barrage puisque Étienne Briand n’a pas été en mesure de se hisser dans le Top 18 du classement mondial.« Il s’agira de mes troisièmes Jeux olympiques et je me sens aussi enthousiaste de représenter le Canada qu’à ma première occasion, a indiqué Antoine Valois-Fortier par voie de communiqué. J’ai vraiment hâte d’être en action pour le Canada. Au cours des dernières années, j’ai traversé de nombreuses épreuves et je me suis relevé. La poursuite d’une seconde médaille est un de mes objectifs, cependant c’est avec plus de calme et de maturité que j’aborderai les Jeux de Tokyo 2020.»

Les Québécois Ecaterina Guica (52 kg), Catherine Beauchemin-Pinard (63 kg) et Arthur Margelidon (73 kg) ainsi que l’Ontarien Shady Elnabas (100 kg) complèteront la formation canadienne. Guica et Beauchemin-Pinard en seront à leur deuxième participation. Quant à Margelidon, il s’était qualifié pour Rio, mais une blessure à un bras deux semaines avant le départ pour le Brésil l’avait empêché de vivre son baptême olympique. Valois-Fortier et Beauchemin-Pinard ont fait l’impasse sur le championnat mondial pour se concentrer sur leur préparation olympique alors qu’un faux positif a incité Margelidon à demeurer au pays et poursuivre son entraînement.

À l’exception de Valois-Fortier qui occupe le 9e échelon et de Guica qui a obtenu la sélection continentale, les quatre autres Canadiens pointent dans le Top 8. Pandémie oblige, la sélection olympique s’est étirée du 25 mai 2018 au 13 juin 2021 au terme du championnat mondial en Hongrie. Les judokas seront en action du 24 au 31 juillet.

Nicolas Gill est emballé par la formation mise sur pied. «Cette équipe est probablement la meilleure que nous n’ayons jamais eue, a déclaré le directeur général et directeur haute performance de Judo Canada par voie de communiqué. De nombreux défis et des circonstances exceptionnelles ont mené ce groupe à se surpasser. Ils ont su garder le cap malgré des conditions en montagnes russes, mais aussi le moral. Une partie du travail est fait. Il reste maintenant à se concentrer sur un seul objectif sans regarder derrière.»