Plage Jean-Doré du parc Jean-Drapeau: 5 activités à faire cet été

Pour vous évader le temps d’une journée ou fuir la chaleur de la ville cet été, le parc Jean-Drapeau est la destination tout indiquée pour vous. Situé à seulement 5 minutes du centre-ville de Montréal, ce parc est un incontournable pour passer une journée en famille ou entre amis sous le signe du plaisir.

1. Baignade libre

Parc Jean-Drapeau

La plage Jean-Doré est un lieu idéal et incontournable pour les amateurs de baignade. On peut se baigner, se rafraîchir et jouer dans l'eau dans la grande zone de baignade modulable d'une superficie maximale de 15 000 m2.

La plage se veut également un accès facile et privilégié à la nature: un endroit où l'on peut jouer dans le sable doré, flâner au soleil, se reposer à l'ombre des arbres et vivre un moment de détente en plein air.



2. Volleyball de plage

Parc Jean-Drapeau

Venez vous amuser sur un des huit terrains de volleyball qui sont entretenus quotidiennement pour répondre aux standards internationaux. Et quoi de mieux qu’une saucette entre deux parties pour vous rafraîchir?

3. Embarcations nautiques

Parc Jean-Drapeau

Canot, kayak ou pédalo: il y en a pour tous les goûts. Vivez une expérience différente et inoubliable, en famille ou entre amis, en louant une embarcation sur place. Explorez la boucle de lagunes pour apercevoir les Jardins des Floralies, l’île Notre-Dame ou le Casino de Montréal pendant votre balade. Des visites guidées sont même offertes par Éco Tours Montréal!

4. SUP, yoga et cours d'initiation

Parc Jean-Drapeau

La planche de surf à pagaie, plus couramment appelé SUP (Stand Up Paddleboard), est un sport nautique amusant et accessible, qui gagne en popularité au Québec en raison des nombreux lacs et rivières.

NOUVEAUTÉ: Il est maintenant possible d'utiliser votre embarcation personnelle (SUP ou kayak)! Le lac et les lagunes sont accessibles à tous ceux et celles qui paient leur droit d'accès au lac de la plage Jean-Doré.

5. Aquazilla

Parc Jean-Drapeau

Les plus intrépides voudront certainement tenter leur chance dans l’Aquazilla, cette fameuse structure gonflable géante composée d’obstacles, de glissoires et de plateformes. Du plaisir garanti pour tous!

Outre sa plage, le parc Jean-Drapeau offre aussi une foule d’activités en plein air, un complexe aquatique ainsi que plusieurs jardins et sentiers de marche avec une vue imprenable sur le centre-ville de Montréal.

Accessible et sécuritaire

La plage Jean-Doré du parc Jean-Drapeau est accessible à vélo, en auto ou en transport en commun. Profitez de votre escapade d’un jour pour découvrir (ou redécouvrir) ses installations, vous rafraîchir dans sa zone de baignade et vous amuser dans ses grands espaces gazonnés, en toute sécurité, dans le respect des normes sanitaires en vigueur. Pour de plus amples informations sur cette oasis de fraîcheur, cliquez ici.