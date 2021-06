Pfizer et Moderna: des cas de myocardite et de péricardite signalés

De très rares cas de myocardite et de péricardite ont été signalés après l’injection des vaccins contre la COVID-19 Pfizer–BioNTech et de Moderna chez un faible nombre de personnes au Canada et à l'étranger.

La myocardite est une inflammation du muscle cardiaque, tandis que la péricardite est une inflammation de l'enveloppe du cœur. Parmi les symptômes, on retrouve notamment des douleurs thoraciques, un essoufflement ou des battements de cœur incommodes.

«La plupart des cas signalés à ce jour ont reçu le vaccin à ARNm (Pfizer–BioNTech et Moderna) et, selon une analyse des cas à l'étranger, sont survenus plus souvent après la deuxième dose et chez des adultes et des adolescents masculins plus jeunes», a indiqué Santé Canada dans un communiqué, mercredi.

L’organisme fédéral a tenu à rassurer la population et à préciser que «ces rapports sont très rares».

«Les vaccins contre la COVID-19 continuent d'être sûrs et efficaces pour les protéger contre la COVID-19. Les avantages des vaccins contre la COVID-19 continuent de l'emporter sur leurs risques éventuels, car les preuves scientifiques montrent qu'ils réduisent les décès et les hospitalisations dus à la COVID-19», a rappelé Santé Canada.

L’organisme fédéral ainsi que d'autres organismes de réglementation internationaux «continuent d'enquêter sur la relation éventuelle entre les vaccins contre la COVID-19 et ces événements rares».