Quoi regarder à la télé mercredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mercredi 30 juin:

«Rançon»

Les émotions sont fortes pour Eric Beaumont en ce début de deuxième saison, car sa fille a été enlevée par Damien Delaine. La libérer de l’emprise de son kidnappeur ne sera pas chose facile. Plus tard, ce sera au tour d’Eric d’être pris en otage avec Zara. Quatre épisodes diffusés en rafale.

Mercredi, dès 13 h, addikTV.

«Sucré Salé»

Patrice Bélanger a la chance de s’entretenir avec la star internationale Ed Sheeran à l’occasion de la sortie de sa nouvelle chanson, «Bad Habits». Le leader de la formation Bleu Jean Bleu, Claude Cobra, fait des grillades, et on fait connaissance de la chanteuse country Brittany Kennell.

Mercredi, 18 h 30 et 22 h 35.

«Le championnat de pâtisserie junior»

La grande finale de la troisième saison se joue entre trois enfants talentueux et imaginatifs. Leur dernier défi n’est pas le moindre: réaliser un gâteau de superhéros. Ils disposent de cinq heures pour y parvenir et détailler les pouvoirs de leur personnage. Le grand prix: 25 000 $.

Mercredi, 19 h, Zeste.

«Un bon cru»

Un prolifique acteur du monde des finances hérite du vignoble de son oncle en Provence. Il compte bien vendre l’endroit, mais change d’avis. Il y découvre un autre mode de vie... et l’amour. Une comédie dramatique et romantique mettant en vedette Russell Crowe et Marion Cotillard.

Mercredi, 19 h 30, Prise 2.

«Holmes le fait bien: conseils d’expert»

Un couple qui s’est fait arnaquer par un entrepreneur a la chance de pouvoir compter sur l’aide de Mike Holmes. Ce dernier en profite pour nous aider à voir quand un professionnel de la rénovation se plaît à emprunter des raccourcis. Il parle aussi carrelage et hotte.

Mercredi, 20 h, CASA.

«21 Thunder: l’équipe du tonnerre»

Début de cette série canadienne qui plonge dans l’univers compétitif du soccer à Montréal. Junior, un joueur recrue rempli de promesses tente de faire sa place au sein de l’équipe alors que Christy veut faire de même aux côtés de l’entraîneur-chef.

Deux épisodes présentés coup sur coup.

Mercredi, 21 h, VRAK.

«La chambre forte»

Le temps de ce suspense, David Fincher envoie précipitamment Jodie Foster et Kristen Stewart - pour l’occasion mère divorcée et fille diabétique - dans la chambre de sécurité de leur maison lorsque trois cambrioleurs se pointent à la maison. Ce qu’ils viennent chercher? Une fortune.

Mercredi, 21 h, Télé-Québec.