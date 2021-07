Saguenay: une scène mobile en l'honneur du producteur Robert Hakim

Le nom de Robert Hakim va demeurer au Saguenay-Lac-Saint-Jean : le producteur, qui s'est énormément impliqué dans le milieu culturel régional, aura une scène mobile à son nom.

C'est ce qu'a annoncé la ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, en compagnie de la mairesse de Saguenay, Josée Néron, et de préfets de la région.

Le projet, qui totalise près de 190 000 $, lui tenait à cœur depuis plusieurs années. De son vivant, il a cogné à plusieurs portes pour recevoir de l'aide financière.

«Je remercie Robert d'avoir eu cette volonté pour que la région se dote de ce genre d'infrastructure qui est tout à fait essentiel. Elle servira, oui, au Festival International des Rythmes du Monde, mais aussi à d'autres festivals partout dans la région», a expliqué Josée Néron.

«L'avantage, c'est que ça va être ici dans la région et le coût de location va être beaucoup moindre que si on la louait à partir de Montréal ou de Québec», a ajouté la conjointe de Robert Hakim et directrice générale par intérim du Festival International des Rythmes du Monde, Chantal Boivin.

C'est aussi beaucoup plus facile à déplacer: chaque année, les organisateurs du festival devaient louer une scène qui provenait de l'extérieur, mais ils ont désormais la leur.

«Je trouve qu'il serait très fier et même gêné d'avoir une scène qui porte son nom. Je suis très contente pour lui, il a travaillé tellement fort. Là, il va pouvoir se promener partout, il va faire le tour de la région. On ne l'oubliera pas», a ajouté Mme Boivin, émue.

L'organisation espère recevoir la scène mobile avant la prochaine édition du Festival International des Rythmes du Monde qui se tiendra du 4 au 7 août 2021.