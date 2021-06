Sylvain Lefebvre se joint aux Blue Jackets

L’ancien pilote du club-école du Canadien de Montréal Sylvain Lefebvre a été embauché comme adjoint à l’entraîneur-chef par les Blue Jackets de Columbus, mercredi.

Le Québécois de 53 ans a paraphé un contrat de trois ans avec le club de l’Ohio.

«Sylvain était un défenseur honnête et travaillant, qui n’a pas été repêché après son stage junior. Malgré cela, il est devenu un joueur qui a joué plus de 1000 matchs en saison régulière et en séries éliminatoires dans la Ligue nationale de hockey [LNH]. Il a aussi été un leader dans une équipe championne de la coupe Stanley. Il a le même dévouement et la même éthique de travail dans son rôle d’entraîneur. Il sera un grand atout pour nos joueurs et notre personnel», a déclaré l’entraîneur-chef des Blue Jackets, Brad Larsen, dans un communiqué.

Après sa carrière de 14 saisons comme arrière dans le circuit Bettman, Lefebvre a amorcé son parcours d’entraîneur dans l’organisation de l’Avalanche du Colorado, où il a notamment été l’un des adjoints du club de la LNH de 2009 à 2012.

Avant le début de la campagne 2012-2013, le natif de Richmond a été nommé entraîneur-chef du club-école de CH, les Bulldogs de Hamilton à l’époque. Il a également été le premier pilote de l’histoire du Rocket de Laval en 2017-2018.

Après avoir été congédié par le Tricolore, il a œuvré comme adjoint chez les Gulls de San Diego, filiale des Ducks d’Anaheim.