Trevor Bauer au cœur d’une enquête

Le lanceur des Dodgers de Los Angeles Trevor Bauer fait l’objet d’une enquête policière pour une présumée agression qu’il aurait commise à l’endroit d’une femme bénéficiant d’une ordonnance de protection du tribunal.

Selon ce qu’a indiqué mardi le réseau CNN, l’homme de 30 ans est dans la mire de la police de Pasadena, en Californie. Marc Garelick, l’avocat de la dame identifiée dans les documents juridiques avec le nom «Madame Hill», a indiqué dans un communiqué que sa cliente était protégée par une loi relative à la prévention de la violence conjugale, avant d’expliquer brièvement les événements en cause.

«L’ordre de la cour est le résultat d’une récente agression commise par M. Bauer et durant laquelle Mme Hill a éprouvé beaucoup de douleur physique et émotive, a déclaré le représentant. Notre objectif est de continuer d’empêcher M. Bauer de contacter notre cliente de quelconque façon.»

Relation consensuelle?

De son côté, l’artilleur nie les allégations, tel que le montre un communiqué de son agent, Jon Fetterolf.

«M. Bauer a eu une brève et consensuelle relation sexuelle ayant été initiée par Mme Hill dès avril 2021. Nous avons des messages montrant qu’elle demandait constamment des actes sexuels «rudes» impliquant des gifles au visage et des strangulations. Au cours de leurs deux rencontres, Mme Hill a conduit à partir de San Diego pour se diriger vers la résidence de M. Bauer à Pasadena, où elle a décidé de ce qu’elle voulait de sa part sexuellement. Et il a fait ce qu’elle lui demandait.»

«Lors de leurs deux seules rencontres, Mme Hill a passé la soirée là-bas et est revenue chez elle sans incident en continuant de transmettre des messages de coquetterie à M. Bauer sur un ton amical. Dans les jours suivants leur dernière soirée, elle a partagé des photos d’elle-même en précisant qu’elle avait reçu des soins médicaux pour une commotion cérébrale. M. Bauer a répondu avec une certaine confusion et de la préoccupation. Mme Hill n’en était pas fâchée et ne l’accusait de rien», a poursuivi l’agent, qui a ajouté que les deux personnes impliquées ne se sont pas vues depuis plus de six semaines et n’ont pas échangé de messages en plus d’un mois.

Les Dodgers informés

Par ailleurs, le baseball majeur a affirmé avoir pris connaissance des faits allégués. Les Dodgers de Los Angeles ont été informés, soulignant prendre le dossier au sérieux .

Bauer compte parmi les meilleurs lanceurs du baseball majeur, lui qui a remporté le trophée Cy-Young dans la Ligue nationale en 2020.