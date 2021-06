Un syndicat réclame la mise sous tutelle du CISSS de l’Outaouais

Jadrino Huot / AGENCE QMI Le Syndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais (SPSO) demande le mercredi 30 juin 2021 la mise sous tutelle du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais (CISSSO) et la démission de sa présidente-directrice générale, Josée Filion, alors que la fermeture de l’urgence de l’Hôpital de Gatineau perdure depuis maintenant cinq jours. Sur la présente photo prise le 14 juin 2021: La présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais, Josée Filion. Jadrino Huot / AGENCE QMI