Une libération qui donne la nausée

Le jugement contre l’acteur américain Bill Cosby, emprisonné pour viol et agressions sexuelles, vient d’être annulé par la Cour suprême de Pennsylvanie.

J’ai dû relire deux fois la nouvelle, publiée d’abord en anglais, pour être certaine que je comprenais bien le sens du mot overturned.

Naïve, j’ai cru qu’il demeurerait en prison le temps qu'on examine ce jugement de la cour, mais, à peine quelques heures après cette décision, monsieur a été remis en liberté.

Si j’étais en train de sauter au plafond en lisant cette manchette, je ne veux pas penser à la réaction de ces 35 femmes qui ont posé pour la page couverture du New York Magazine en 2015.

Chacune d’entre elles a croisé le chemin de Cosby et a subi ses agressions perverses.

Violation de procédure

Le premier procureur au dossier aurait convaincu Cosby de témoigner à son procès au civil en lui offrant comme garantie de ne pas faire face à des accusations au criminel. Or, le procureur qui l’a poursuivi au criminel n’était pas au courant de ce deal.

Ce vice de procédure et d’autres détails techniques que les avocats de Cosby ont mis plus de 2 ans à déterrer rendraient le procès de Cosby caduc.

Coupable assurément

Personne ne remet en doute sa culpabilité. Il est reconnu pour avoir commis ces actes. En revanche, en vertu des lois américaines, Cosby n’aurait pas eu droit à un procès juste et équitable à cause de cette violation de procédure, et donc le verdict et la sentence sont annulés.

Un dégoût amer...

Cosby se trouve libéré des accusations de viol et d’agressions sexuelles qui pesaient sur lui et personne ne pourra le traduire à nouveau en justice pour ces mêmes infractions.

Autrement dit, c’est un coupable qui vivra désormais en toute liberté, comme un innocent.

Un «innocent» immensément riche qui avait largement les moyens de payer des juristes pour qu'ils fouillent les dossiers afin de dénicher «la» faille susceptible de lui rendre la liberté.

Un dur coup pour le système judiciaire américain mais surtout pour les victimes.

Une gifle cinglante au visage de toutes celles qui voient leur agresseur recouvrer la liberté.

Et une chape de plomb qui s’abat sur celles qui voudront porter plainte à l’avenir.

Bref: un jour sombre...