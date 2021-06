Vaccination des 18-39 ans en Estrie: «Soyez un petit peu plus orgueilleux les jeunes»

Comme c'est le cas dans plusieurs régions du Québec, les jeunes Estriens âgés de 18 et 39 ans traînent de la patte pour se faire vacciner. En effet, il reste près de 8500 personnes à rejoindre et à vacciner pour atteindre la couverture vaccinale de 75 %. Une couverture que l'on compte atteindre d'ici la troisième semaine d'août.

Le directeur de la santé publique de l'Estrie, Dr Alain Poirier, a d'ailleurs interpellé les jeunes lors du point de presse hebdomadaire des autorités de la santé de l'Estrie. «Soyez un petit peu plus orgueilleux les jeunes! Allez-y! Prenez votre rendez-vous.»

Pour tenter de les rejoindre là où ils sont, le directeur de la campagne de vaccination en Estrie, Jean Delisle, a indiqué que plusieurs scénarios sont envisagés.

«Déjà en fin de semaine on va aller à la Pointe Merry (Magog), à Weedon. On va se déplacer aussi dans le coin d'Asbestos. Les gens m'ont proposé aussi d'aller dans des soirées de dek hockey. On a plein de lieux, mais tout ça va être choisi en fonction de plusieurs éléments, dont la communication avec plusieurs responsables d'entreprises ou soit d'événements.»

Les citoyens du Granit et du Haut-Saint-François semblent également moins enclins à se faire vacciner.

Alors que 68,9 % des Estriens ont reçu une première dose de vaccin, ce taux n'est que de 62,5 % dans le réseau local de service (RLS) du Granit et de 63 % dans celui du Haut-St-François. Ces taux plus faibles de vaccination ne seraient pas uniques à la Covid-19, selon Dr Alain Poirier.

«Quand j'en discute avec mes équipes, on me dit que ces taux plus faibles, ça reflète une situation que l'on observe avec d'autres vaccins. Donc cette hésitation à la vaccination est probablement un reflet culturel, ou autre», a-t-il souligné.