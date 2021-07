3500 spectateurs au Centre Bell: «c’était la seule solution raisonnable»

Le maintien de 3500 spectateurs au Centre Bell était la «seule solution raisonnable», selon le chef de l'unité des soins intensifs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Mathieu Simon.

«On a dit que la vie normale reprendrait quand 75% des Québécois seraient doublement vaccinés. C’est le choix qu’on a fait», a-t-il dit en entrevue à TVA Nouvelles.

Le Dr Simon a mis de l’avant la progression du variant Delta dans des régions du monde où le taux de vaccination est fort.

«On a le variant Delta qui commence à circuler au Canada. Si on devait arriver dans une quatrième vague et que la population se fait dire: "regardez, on fait des exceptions pour le Canadien, mais pas pour ceux qui devaient se marier, participer à des funérailles, etc." Il y a aurait un sentiment d’injustice et de cette injustice-là découlerait probablement une désobéissance plus large qui nous mettrait très à mal devant une nouvelle résurgence de la COVID», a-t-il avancé.

Vaccination et équité

Un peu plus tôt en journée jeudi, le directeur de la santé publique, Horacio Arruda, avait justifié le choix des autorités sanitaires de ne pas admettre plus de partisans lors des matchs de la finale de la Coupe Stanley.

«La vaccination deux doses n’est pas assez élevé dans la population québécoise. La solution pour plus de moments ensemble va passer par les deux doses pour l’ensemble de la population», a-t-il expliqué.

Si le nombre de spectateurs n’augmente pas dans les arénas, les rassemblements de 5000 personnes ont été autorisés par la santé publique.

Ainsi, des événements pour la présentation du match numéro de la série entre les Canadiens et le Lightning auront lieu au Quartier des spectacles et à l’Esplanade du Parc olympique.