Baseball majeur: le match des étoiles doit-il être repensé?

Le mois de juillet est névralgique dans le baseball majeur. C’est durant ces semaines qu’on départage les formations qui ont des chances de prendre part aux séries de celles qui regarderont passer la parade. Juillet, c’est aussi la présentation du match des étoiles.

En raison de la pandémie qui faisait des ravages aux États-Unis, cette classique n’a pas eu lieu en 2020.

Elle revient cette année alors que les festivités seront présentées à Denver, au Colorado.

Encore une fois, on aura droit au concours de coups de circuit. Cette compétition entre les frappeurs de puissance existe depuis 1985.

Dave Parker, qui évoluait pour les Reds de Cincinnati, avait été le premier gagnant.

Je me demande si le baseball majeur ne devrait pas brasser sa soupe.

Pourquoi ne pas transformer cette soirée en concours d’habiletés comme dans la LNH ?

Ça serait rafraîchissant et ça permettrait aux amateurs d’admirer les habiletés athlétiques des joueurs.

À l’époque où je jouais au baseball à Saint-Hyacinthe, il y avait un concours qui s’appelait « Défi Triple-Jeu ».

Il y avait des épreuves de lancer, de course sur les buts et de puissance au bâton.

La finale provinciale de ce concours était présentée au Stade olympique.

Formule adaptée

Je verrais une formule semblable adaptée au baseball majeur. Ça serait spectaculaire de voir des jeux défensifs ou de la course sur les buts.

Par contre, je sais que le milieu du baseball majeur a toujours été conservateur.

Les directeurs généraux et les entraîneurs fermeraient les yeux si leurs joueurs vedettes, avec leurs énormes contrats, étaient appelés à faire des pirouettes sur un terrain.

Est-ce que les joueurs embarqueraient dans cette nouvelle mouture ? Je ne sais pas, mais on pourrait les consulter dans le processus. Ça serait déjà un pas en avant.

Et le vote...

Le baseball majeur a annoncé les partants du match des étoiles.

Par contre, les choix du vote des amateurs me laissent perplexe.

Par exemple, les sélections de Mike Trout et Byron Buxton comme voltigeurs dans la Ligue américaine sont illogiques.

Les deux joueurs ont respectivement joué 36 et 27 matchs depuis le début de la saison.

Certes, ils font partie des favoris des amateurs, mais ils auraient dû être écartés du vote.

Les critères de sélection de ce vote devraient être resserrés pour ne pas assister à de telles situations.

Les Mets doivent regretter

Pour la majorité des amateurs en Amérique du Nord, le 1er juillet n’est pas synonyme de la fête du Canada. C’est plutôt la « journée Bobby Bonilla ».

Pourquoi ?

Parce que les Mets doivent verser à Bonilla la somme de 1,2 million $ jusqu’en 2035.

En 1999, la formation du Big Apple voulait libérer le voltigeur alors qu’il était moins performant.

Toutefois, ils lui devaient encore un montant de 5,9 millions $. Ils ont décidé de lui faire signer un contrat différé. Avec un taux d’intérêt annuel de 8 %, Bonilla empochera une somme totale de 29,8 millions $, soit presque cinq fois plus que le montant initial !

Bonilla et son agent Dennis Gilbert avaient été brillants dans leur approche à l’époque. Les Mets, qui étaient coincés à la gorge sur le plan financier, doivent regretter cette entente toutes les années.

Chaque 1er juillet, les Mets sont la risée dans le baseball majeur pendant 24 heures. Quant à Bonilla, on peut très bien l’imaginer sur le bord de sa piscine avec un large sourire et un cigare aux lèvres quand il voit son dépôt annuel dans son compte de banque.

À surveiller

CASTELLANOS (REDS) C. CUBS

Le voltigeur Nick Castellanos connaît une excellente première moitié de saison avec les Reds de Cincinnati. En fin de semaine, il affronte son ancienne équipe, les Cubs, avec qui il avait terminé la saison 2019. Par contre, les Cubs n’avaient pas été en mesure de lui faire signer une nouvelle entente et Castellanos a accepté l’offre des Reds. Avec les succès actuels de l’athlète de 29 ans, on peut se demander s’ils ne regrettent pas leur décision. Sur le terrain, les Cubs et les Reds jouent du coude pour demeurer dans la course aux séries dans la section Centrale.

► 2 juillet, 19 h 10

BREWERS C. PIRATES

Les Brewers de Milwaukee sont en feu depuis le 22 juin. Ils trônent au premier rang de la section Centrale avec une confortable avance sur les Cubs de Chicago. Tout baigne dans l’huile depuis le retour au jeu de leur joueur étoile Christian Yelich. Il sera intéressant de voir si la troupe de Craig Counsell pourra poursuivre sur sa lancée contre les pauvres Pirates de Pittsburgh qui sont au dernier rang de la division Centrale. Sur papier, on peut parler d’un duel inégal entre ces deux formations.

► 2 juillet, 19 h 05

METS C. YANKEES

Ça brasse dans le Bronx. Le directeur général des Yankees Brian Cashman n’a pas hésité à critiquer le rendement de son équipe sur la place publique. Il va tenter de secouer son équipe avec une transaction majeure dans les prochains jours. En attendant, sa formation doit trouver des solutions sur le terrain. L’équipe tentera de se relancer contre ses rivaux new-yorkais, les Mets. Ceux-ci se maintiennent au premier rang de la section Est de la Nationale, notamment grâce au réveil de Francisco Lindor. Ils feront tout pour ne pas réveiller les Yankees.

► 2 juillet, 19 h 05

En feu

Photo AFP

Fernando Tatis jr continue de terroriser les lanceurs adverses. Le joueur d’arrêt-court des Padres de San Diego montre la voie à ses coéquipiers alors qu’ils sont engagés dans une course effrénée avec les Giants et les Dodgers. Depuis deux semaines, il joue du gros baseball. Lors des 12 derniers matchs, il a maintenu une moyenne de ,425 avec 6 circuits et 12 points produits. Il a également obtenu 12 buts sur balles durant cette séquence et une moyenne combinée de présences sur les sentiers et de puissance de 1,533.

En panne

Photo d'archives, AFP

J.T. Realmuto est l’un des meilleurs receveurs du baseball majeur. Ce qui le différencie des autres est son coup de bâton. Toutefois, il en arrache à la plaque depuis une semaine. Il n’a qu’un coup sûr à ses 20 dernières apparitions à la plaque (moyenne de ,100). Pendant ce temps, les Phillies ont subi deux cuisantes défaites contre les Reds et les Marlins. Realmuto devra faire beaucoup mieux s’il veut permettre aux partisans de son équipe de garder espoir.

Sur trois prises...

De voir un frappeur réussir un carrousel (un simple, un double, un triple et un circuit au cours d’un même match) est toujours impressionnant. La majorité va en réussir un durant une carrière et le célébrer pendant plusieurs jours. Mercredi soir contre les Rays de Tampa Bay, l’arrêt-court des Nationals de Washington, Trea Turner, a obtenu son troisième carrousel en carrière. Il est devenu le quatrième joueur de l’ère moderne à atteindre ce plateau. Le dernier à réussir le même tour de force ? Adrian Beltre en 2015. Le lanceur-voltigeur des Angels de Los Angeles Shohei Ohtani continue de fasciner le monde du baseball. Avec un certain Babe Ruth, il est le seul joueur à avoir cogné 25 circuits, volé 10 buts et retirer plus de 75 frappeurs sur des prises au cours d’une même saison. Ohtani a déjà atteint ces trois plateaux cette saison alors que son équipe n’a pas encore atteint la mi-saison. On a l’impression qu’il n’a pas fini d’épater les amateurs d’ici la fin de la campagne même si les Angels ne sont plus dans la course pour une place en séries. L’ancien directeur général des Mets Jared Porter connaît maintenant sa sanction. Son nom a été placé sur la liste des personnes inadmissibles jusqu’à la fin de la saison régulière de 2022. Il avait envoyé des messages textes à caractère sexuel à une journaliste alors qu’il était à l’emploi des Cubs de Chicago en 2016. Encore une fois, le commissaire Rob Manfred a mis ses culottes dans un dossier délicat. Il faut espérer que le commissaire de la LNH, Gary Bettman, prend des notes.

50

Vladimir Guerrero jr connaît une excellente première moitié de saison.

Cette semaine, il a cogné son 50e circuit en carrière dans les majeures à son 258e match.

Le même rythme de croisière que son père Vladimir à l’époque. L’expression « tel père, tel fils » s’applique bien à la famille Guerrero.

2 juillet 1995

NOMO LE PREMIER

Photo d'archives, AFP

Hideo Nomo devient le premier joueur japonais de l’histoire à être élu au scrutin du match des étoiles.

Le droitier avait été le lanceur partant de la formation de la Ligue nationale qui avait signé une victoire de 3 à 2 contre la Ligue américaine dans un événement présenté à Arlington.

Nomo n’avait rien accordé en deux manches de travail.