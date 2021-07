Besoin d’aide pour mon problème de santé

Je souffre depuis plusieurs années de ce qu’on appelle des « tremblements essentiels ». La médication recommandée par mon médecin comportait de nombreux effets secondaires et m’occasionnait plus de problèmes qu’elle n’en résolvait. J’ai donc cessé de la prendre. Peut-être que, parmi vos lecteurs et lectrices, il existe une ou des personnes qui seraient affectées par le même problème que le mien. Par votre rubrique, je tente donc ma chance en leur demandant de me dire comment ils se soignent.

Marie D.

Je signale d’entrée de jeu, au cas où vous ne l’auriez pas fait, qu’il est impératif d’informer son médecin quand on cesse de prendre un médicament prescrit. Normalement, ce dernier aurait dû vous prescrire un médicament de remplacement.

Pour les gens intéressés, je signale que les tremblements constituent l’unique symptôme des « tremblements essentiels ». Les personnes souffrant de ce problème de santé ne sont pas affectées par la lenteur, la rigidité, ni par les difficultés de la marche caractéristiques de la maladie de Parkinson.

Les mains sont les principales cibles des « tremblements essentiels », mais la tête et la voix peuvent également être affectées. Contrairement au Parkinson, les tremblements touchent les deux mains et ne s’atténuent pas avec les mouvements tels que tenir une tasse ou écrire. Ces types de tremblements, cinq fois plus fréquents que la maladie de Parkinson, ont une forte composante héréditaire.