Condamné pour sa cavale

L’ex-pilote des stars passera 10 mois de plus en prison pour non-respect des conditions notamment liées à sa cavale de six semaines au début de l’année.

Cette sentence s’ajoute à ses peines totalisant neuf ans de prison que purge Normand Dubé pour avoir saboté des lignes à haute tension d’Hydro-Québec et commandé des incendies criminels visant des fonctionnaires avec qui il était en désaccord.

Dans l’attente de l’audition de ses causes devant la Cour d’appel, il avait de strictes conditions à respecter et avait vu sa liberté être révoquée après un premier non-respect des conditions. Or, l’homme de 59 ans avait plutôt pris la poudre d’escampette en décembre dernier et demeurait introuvable. Après six semaines de cavale, il s’était rendu lui-même aux autorités.

Le pilote a plaidé coupable, mardi, à trois chefs de non-respect des conditions au palais de justice de Laval devant le juge Serge Cimon.