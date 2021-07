Corey Perry: «Le hockey, c’est plaisant. Savourez le moment»

TAMPA | En retard deux matchs à zéro, le Canadien se retrouve devant une pente abrupte à remonter. Mais il quittera Tampa le coeur rempli d’espoir.

Joueur le plus expérimenté en séries éliminatoires chez le Canadien, Corey Perry a assez de vécu pour convaincre ses coéquipiers que rien n’est fini tant que Gary Bettman ne s’est pas fait huer en remettant la coupe Stanley au capitaine de l’équipe championne.

«Mon message, c’est de ne pas arrêter ce que l’on fait. En première ronde, on tirait de l’arrière 1-3, on n’a rien changé à notre plan et on a continué de pousser. Ce n’est pas différent maintenant», a indiqué le vétéran de 36 ans, au terme de ce revers de 3 à 1.

«Dans le vestiaire, j’ai également dit aux gars que le hockey, c’est plaisant, savourez le moment. Si c’est nous qui avons les rebonds avantageux lors du prochain match, qui sait ce qui peut arriver par la suite?», a-t-il ajouté.

Vasilevskiy dans sa zone

L’Ontarien n’a pas tort. Les Montréalais ont toujours bien dirigé 43 tirs sur Andrei Vasilevskiy. Et plusieurs n’étaient pas commodes.

AFP

«Parfois, le pointage final ne représente pas l’allure du match. On a joué un meilleur match. Si tout le monde joue comme ça lors du prochain match, on aura de bonnes chances», a déclaré Paul Byron.

Le problème, c’est que le gardien russe est dans son élément. Il est dans la même zone que l’était Carey Price face aux Golden Knights de Vegas. À ses trois dernières rencontres, l’homme masqué russe n’a accordé que deux buts sur 80 tirs. Ce qui équivaut à un taux d’efficacité de ,975. Et le cadeau qu’il avait à donner, il l’a offert à Nick Suzuki.

AFP

«Il faut mettre des rondelles au filet, de la circulation devant lui. Il faut le faire travailler. On a joué de l’excellent hockey ce soir. Il faut quand même atteindre un autre niveau», a martelé Perry.

Voilà qui peut sembler inquiétant. Le Canadien a mieux joué que le Lightning, mais il n’a pas gagné.

Le refus de la santé publique

Alors que les autorités floridiennes ont autorisé le Lightning à passer de 16 300 à 18 000 spectateurs pour le deuxième match de la série, la Direction de la Santé publique du Québec a refusé la demande de Canadien de passer d’une capacité d’accueil de 3 500 à 10 500 spectateurs pour les troisième et quatrième matchs de cette finale.

Est-ce que cela a vraiment une incidence sur les performances des joueurs? Il faudrait un psychologue sportif pour trancher la question. Toutefois, une chose est certaine, il régnait une atmosphère de carnaval à l’intérieur du Amalie Arena.

«On sait que nos partisans aimeraient être dans le Centre Bell et on aime jouer devant eux, a soutenu Suzuki. D’ailleurs, on peut sentir leur énergie dans la rue. On sait que même s’ils ne sont que 3500 dans l’édifice, ils vont se faire entendre.»