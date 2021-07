De Cleveland à Tampa par amour pour le Canadien

TAMPA | Plus tôt cette semaine, Le Journal de Montréal publiait un tableau comparatif démontrant à quel point il était plus avantageux financièrement pour un partisan du Canadien d’assister à un match de la finale au Amalie Arena de Tampa plutôt qu’au Centre Bell. Même en incluant les coûts de la quarantaine de 14 jours lors du retour.

Alors, imaginez l’avantage pour les Montréalais et autres Québécois d’origine qui habitent au sud de la frontière. C’est le cas de Marco Rizzi, qui a fait le voyage en avion depuis Cleveland pour assister au deuxième match de cette confrontation.

« C’est la première fois en 28 ans que le Canadien se rend en finale. Pour moi, il n’y avait pas de question à se poser. Aussitôt que les billets ont été mis en vente, je me suis branché sur le site web. »

« Le billet m’a coûté 900 $. Il y en avait à 1500 $ et 1800 $. Considérant où je suis assis (section 118), je considère que c’est un bon deal. En plus, je pense que ça aurait coûté plus cher à Montréal. »

Brisebois et Brunet

Ancien défenseur du Supra et de l’Impact de Montréal, Rizzi a grandi à l’ombre du Forum, en idolâtrant le Canadien et sa dynastie des années 1970.

D’ailleurs, grâce à son oncle, policier dans le célèbre édifice de la rue Atwater, il a pu être témoin de nombreux matchs de l’équipe au cours des années 1970 et 1980.

« Quand j’étais jeune, ma mère venait nous reconduire au Forum, mes deux cousins et moi. Surtout les samedis soirs. C’est là que je suis tombé en amour avec cette équipe. En 1979, j’ai pu assister à l’un des matchs de la finale contre les Rangers de New York », a-t-il précisé.

Brillant joueur de soccer, il a également gravi quelques échelons du hockey mineur en compagnie de joueurs qui allaient, quelques années plus tard, soulever la dernière coupe Stanley au Forum, en 1993.

« J’ai grandi en jouant avec Patrice Brisebois et Benoit Brunet. Ce sont des gars de mon âge. On jouait contre Vincent Damphousse », a raconté celui qui est aujourd’hui entrepreneur dans la métropole de l’Ohio.

Comme plusieurs athlètes professionnels, il s’est établi dans sa ville d’adoption où il a rencontré son épouse et fondé une famille.

Vacciné deux fois, il compte revenir à Montréal au cours des prochaines semaines, visiter ses parents qu’il n’a pas vus depuis plus d’un an et demi.