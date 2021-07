Denis Coderre veut s'attaquer à la crise du logement

Une unité chargée de trouver et de louer une centaine de logements pour les Montréalais qui n’auraient pas réussi à se loger avant la journée des déménagements, c'est ce qu'a l'intention de créer le candidat à la mairie de Montréal Denis Coderre.

Ensemble Montréal, le parti politique dont il est le chef en a fait l’annonce, jeudi.

Pour résoudre la crise et sécuriser des logements pour les locataires les plus vulnérables, Ensemble Montréal compte créer l’«unité 1er juillet». L’organisme aurait le mandat de trouver et de louer des logements, notamment pour soutenir les locataires qui ne remplissent pas les conditions pour se qualifier au Programme de supplément au loyer de l’Office municipal d’habitation de Montréal ou qui sont sur la liste d’attente en raison du manque d’unités.

«C’est inadmissible que des personnes se retrouvent à la rue avec leurs boîtes parce qu’elles n’ont pas pu se trouver un logement. Le 1er juillet est non seulement difficile, mais extrêmement angoissant pour plusieurs ménages; ce n’est pas une surprise pour personne. Nous devons agir en amont et, actuellement, l’administration Plante s’y prend beaucoup trop tard», a accusé M. Coderre, lors de l’annonce.

L’initiative ferait appel à la collaboration d’organismes, comme la Mission Bon Accueil qui soutient les personnes en situation d’itinérance. De plus, une aide financière pourrait être octroyée aux locataires afin de couvrir les frais associés aux recherches de logements des citoyens non desservies par les programmes d’aide actuels.

Pour Ensemble Montréal l’ultime remède à la crise du logement correspond à une augmentation de l’offre en matière d’habitation. La formation aimerait réunir les gouvernements, agences, constructeurs, promoteurs et groupes communautaires autour d’une même table.