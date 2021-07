Des légumes en libre-service à Saint-Élie-de-Caxton

À Saint-Élie-de-Caxton, en Estrie, la Coopérative La Charrette distribue aussi ses surplus d'inventaires dans un kiosque de légumes en libre-service.

La confiance est la règle. Vous n'avez pas l'argent exact pour déposer dans la fente... «pas grave», vous repassez payer quand vous pourrez. Vous en avez trop? Prenez note que vous avez un crédit pour le prochain achat.

Installée à Charette, la municipalité voisine de Saint-Élie, la coopérative en est à sa quatrième année d'existence. Les coopérants emploient une demi-douzaine de travailleurs. On cultive sur près de deux hectares et, en plus du kiosque que l'on ravitaille du jeudi au dimanche, 265 familles sont abonnées aux paniers hebdomadaires.

«L'idée d'un kiosque s'est imposée d'elle-même», explique Florence Bélanger, membre de la coopérative.

«L'entreprise étant composée de jeunes familles, la perspective d'écouler les surplus dans des marchés publics les fins de semaine n'enchantait personne. Un partenariat a donc été conclu avec la boulangerie du village afin d'installer le kiosque dans le stationnement. L'initiative en est à sa troisième année. Non seulement on ne craint pas les vols, mais on a rapidement cessé de prendre les inventaires. Les clients s'avèrent généreux et les pourboires laissés font que l'on affiche constamment des surplus», a-t-elle ajouté.

Quelques 140 fermes du Réseau des fermiers et fermières de famille distribuent des paniers hebdomadaires à plus de 28 000 familles au Québec.