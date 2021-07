Enfin de retour!

TAMPA | Le Canadien ne sortira pas une carte cachée de sa manche en vue du troisième match. Toutefois, il en aura une de plus dans sa main. Confiné au rôle de coach de salon lors des six dernières rencontres, Dominique Ducharme reprendra sa place derrière le banc.

Déclaré positif à la COVID-19 le 17 juin, l’entraîneur du Canadien a vu sa période d’isolement de 14 jours se terminer, jeudi. En son absence, le Canadien a maintenu un dossier de ,500. Il a remporté deux des trois confrontations face aux Golden Knights pour se qualifier pour la finale de la Coupe Stanley pour la première fois en 28 ans.

Un moment que le Joliettain de 48 ans n’a certainement pas été en mesure de savourer pleinement.

« En étant tenu à l’écart, Dom a dû ronger son frein pendant deux semaines. Un coach n’est pas différent d’un joueur ; il rêve et travaille toute sa vie pour atteindre la finale de la Coupe Stanley. Ça a dû être vraiment difficile pour lui », a estimé

Eric Staal.

Évidemment, Ducharme n’était pas complètement absent. Il s’est assuré de garder contact avec ses joueurs et ses adjoints par téléphone, message texte et visioconférence. Il a pu prodiguer quelques conseils entre les périodes. Toutefois, le télétravail a ses limites. Impossible d’apporter des modifications dans le feu de l’action ou de prendre une décision basée sur un feeling ou un instinct.

« Ce n’est pas du tout la même chose, a convenu Luke Richardson. Dom est un entraîneur intelligent. Il a fait tout un travail avec cette équipe. Sa vision de ce qu’il a vu lors des deux premiers matchs sera un atout de plus. Son retour ajoutera également à l’excitation de revenir à la maison. »

Plus de partisans dehors

Une excitation qui a quelque peu été amputée par la décision de la Direction de santé publique de rejeter la demande du Canadien qui souhaitait accueillir 10 500 spectateurs à l’intérieur du Centre Bell lors des troisième et quatrième matchs de cette série.

« Revenir à domicile sera énorme. On adore jouer à Montréal, on adore jouer au Centre Bell. Ce qui est étrange, c’est qu’il y aura plus de partisans à l’extérieur de l’édifice qu’à l’intérieur. Nous allons quand même savoir qu’ils sont là, qu’ils nous soutiennent et qu’ils sont aussi excités que nous à l’idée que nous soyons en finale », a indiqué Staal.

Au cours de la saison régulière, le Tricolore a connu des succès plutôt mitigés à domicile, maintenant une fiche à peine supérieure à ,500 (30 points en 28 matchs). Les choses se sont un peu replacées en séries éliminatoires (dossier de 5-3), mais ce n’est rien pour intimider un adversaire comme le Lightning.

« On a quand même bien fait à domicile. On a mis un terme à deux séries à la maison, a rappelé Richardson. Et depuis le début de cette série, on s’est amélioré de match en match et de période en période. C’est de bon augure. »