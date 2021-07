Exterminateur pour punaises de lit: 5 choses à considérer pour faire le bon choix

La détection, les types de traitements disponibles et le coût total de l’opération sont des facteurs que vous devez prendre en compte avant de choisir un exterminateur pour punaises de lit. Voici quelques points à considérer avant de faire votre choix.

Je crois avoir des punaises de lit, que dois-je faire?

Vous pensez que votre logement est infesté de punaises? Pas de panique, il existe des moyens pour vous débarrasser du problème de manière efficace sans vous ruiner.

La première étape consiste à confirmer la présence de punaises. Habituellement, les punaises ne sortent de leur cachette que la nuit. Il peut donc être difficile de bien repérer et identifier la punaise. C’est pourquoi les exterminateurs offrent un service de détection. Avec son expérience, un exterminateur saura débusquer l’insecte et confirmer, ou non, la présence de punaises.

Ce service de détection coûte généralement moins de 100 $ et il sera crédité si vous faites affaires avec le même exterminateur pour traiter le problème.

Peut-on traiter soi-même les punaises de lit?

Une fois la présence de punaises confirmée, il faut passer à l’action. Plus vous attendez, plus les punaises prolifèreront, et plus le problème sera sévère.

Votre premier réflexe sera peut-être de traiter vous-même l’infestation, mais cela ne fera qu’empirer le problème. La punaise de lit est un insecte qui résiste bien aux insecticides et les produits en vente libre ne sont pas assez puissants pour en venir à bout. Au contraire, en utilisant ce genre de produits, vous risquez d'aggraver la situation. En effet, ces produits peuvent amener votre colonie de punaises à développer une meilleure résistance aux insecticides.

Pour traiter efficacement un problème de punaise, le type d’insecticide utilisé demande un permis « Application pour extermination » délivré par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Comment se débarrasser des punaises de lit pour de bon?

Pour se débarrasser des punaises de manière efficace, il faut contacter un exterminateur disposant du permis du ministère. Vous trouverez ci-dessous une liste d’exterminateurs qui disposent de ce permis.

Vous n’avez qu’à choisir votre région et les contacter pour demander un estimé gratuit par téléphone.

Quels sont les autres types de traitements disponibles?

Jusqu’à maintenant, nous avons parlé des traitements par insecticides. C’est ce qu’on appelle un traitement chimique. Il existe par contre un autre type de traitement: le thermique.

En effet, les punaises de lit ne résistent pas à certaines chaleurs extrêmes. Il est donc possible de traiter les punaises de lit grâce à une machine à vapeur.

Dans certains cas, il est aussi possible, avec une machinerie spéciale, d’augmenter la température entière d’un logement. On éradique ainsi toutes les punaises, les lymphes et les œufs. Toutefois, ce genre de traitement demande de l’équipement spécialisé qui peut entraîner des coûts supplémentaires.

Si dans certains cas, le traitement thermique est une option valable, souvent, le traitement chimique reste plus économique. Votre exterminateur pourra vous conseiller sur le meilleur traitement pour les punaises selon votre situation.

Quel est le tarif moyen d’un exterminateur pour traiter les punaises?

Le dernier point à considérer, c’est celui du coût. Les tarifs peuvent varier grandement d’une compagnie à l’autre. Évidemment, dans tous les cas, la facture totale dépendra de la superficie du logement.

Malgré tout, il peut y avoir une différence entre les compagnies, alors il est judicieux de comparer les prix. Que ce soit en appelant plusieurs exterminateurs de la liste ci-dessous, ou encore en faisant vos recherches sur un site de soumission en ligne , vaut mieux comparer les prix avant d’arrêter votre choix.