Fête du Canada : Justin Trudeau insiste sur la réconciliation avec les autochtones

Dans son message de la fête du Canada, jeudi, le premier ministre Justin Trudeau a lancé un appel à la réconciliation avec les autochtones ébranlés par la récente découverte de sépultures de centaines d’enfants de leurs communautés sur les sites d’anciens pensionnats dans l’Ouest du pays.

• À lire aussi: Pensionnats autochtones: manifestation jeudi à Montréal pour réclamer justice

• À lire aussi: Nouvelle découverte de 182 dépouilles près d'un ancien pensionnat en CB

Mentionnant d’abord que les Canadiens ont fait preuve, durant la pandémie, d’«espoir, ardeur au travail, bienveillance, résilience et respect», M. Trudeau a indiqué qu’«aujourd’hui, il est important de célébrer ces valeurs et tout ce que nous avons surmonté». «Cependant, tout en saluant nos réussites, nous devons aussi reconnaître que pour certaines personnes, la fête du Canada n’est pas encore un jour de célébration.»

«Nous ne pouvons pas changer le passé, a-t-il ajouté. Cependant, pour tracer une voie nouvelle et meilleure vers l’avenir, nous devons avoir la ferme volonté de confronter ces vérités. Ensemble, nous avons un long chemin à parcourir afin de rectifier nos torts envers les peuples autochtones. Mais si chacun de nous promet d’accomplir le travail nécessaire – et si nous sommes guidés par ces valeurs fondamentales que sont l’ardeur au travail, la bienveillance, la résilience et le respect – nous pouvons parvenir à la réconciliation et bâtir un Canada meilleur pour tous.»

À VOIR AUSSI...