Gold Cup : le CF Montréal privé de quelques joueurs importants

L’attaquant Romell Quioto, le défenseur Kamal Miller et le milieu de terrain Samuel Piette rateront quelques matchs du CF Montréal, car ils ont été sélectionnés par leur équipe nationale en vue de la Gold Cup 2021, prévue du 10 juillet au 1er août.

Au Canada, Miller et Piette ont reçu un appel. Ils tenteront d’aider le pays qui se retrouve dans le groupe B avec la Martinique, les États-Unis et un adversaire à déterminer. Les joueurs de l’unifolié joueront les 11, 15 et 18 juillet, et devront finir en tête de leur division pour accéder aux quarts.

Miller et Piette ont respectivement accumulé 667 et 540 minutes de jeu avec le CF Montréal cette année. Le premier a fait ses débuts pour le Canada le 24 juin 2019 et a joué six matchs avec l’équipe nationale, alors que le second compte 53 rencontres à son actif avec la formation senior.

Quioto rejoindra le Honduras

Pour sa part, Quioto représentera le Honduras, qui évoluera dans le groupe D de la compétition. Le pays d’Amérique Centrale affrontera la Grenade le 13 juillet, le Panama quatre jours plus tard et le Qatar le 20 juillet. Les deux équipes au sommet de chaque section accéderont aux quarts de finale.

Du côté du CF Montréal, après le duel de samedi face à l’Inter Miami CF au Red Bull Arena, un affrontement contre le New York City FC est à l’horaire mercredi à Orlando. L’équipe de l’entraîneur-chef Wilfried Nancy doit disputer un autre match «à domicile» le 17 juillet face au FC Cincinnati, avant de visiter le NYCFC le 21 juillet.

Quioto a inscrit un but en huit parties de la Major League Soccer cette saison.