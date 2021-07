Golf: tour du chapeau miraculeux

Un trou d’un coup, c’est génial. Trois en 37 jours, c’est carrément miraculeux. C’est pourtant le véritable exploit récemment réalisé par Éric Busque au club de golf Royal Laurentien. Il a déjoué les dieux des mathématiques et ceux du golf avec son « bâton magique », un hybride 6, qu’il garde précieusement.

Ses cartes du 19 mai, 23 juin et 25 juin sont toutes marquées d’un as au même endroit : le 8e fanion. Dans la nouvelle configuration du parcours situé à Saint-Faustin – Lac-Carré dans les Laurentides, celui-ci est maintenant une normale 3 de 165 verges.

Quelles sont les probabilités de réussir pareil miracle ? Selon les statistiques, elles s’élèvent à une chance sur... 19,5 billions !

En considérant qu’un golfeur moyen présente une chance sur 12 500 de réussir un trou d’un coup, il faut multiplier les probabilités.

Bénédiction

À pareille date l’an dernier, Ginette Choquette avait réussi cet exploit au Club de golf Saint-Jean. Le Journal avait alors questionné un expert.

« Dans le calcul, on considère que chaque réussite est indépendante. Les probabilités se multiplient, avait expliqué le mathématicien et statisticien Maxime Guy. Réussir cela en un mois est très impressionnant. Les chances sont extrêmement faibles. Il y a beaucoup de 0 dans le résultat. »

Busque, un golfeur de 57 ans présentant un indice de handicap de 10, a donc été béni des dieux. « Que ce soit le même trou, le même bâton et fait en cinq semaines, c’est complètement fou raide, s’est exclamé l’homme qui est membre du Royal Laurentien depuis son inauguration en 1989.

« Entre 130 et 165 verges, j’ai toujours le même bâton dans les mains. Les gars qui osent parier avec moi veulent maintenant me le voler ou le casser, a raconté en riant de bon cœur celui qui organise des ligues amicales au club de golf.

Depuis son troisième trou d’un coup, c’est tout juste si ses adversaires ne les maudissent pas, son bâton fétiche et lui, à chacun de ses passages au huitième. Le retraité qui a œuvré dans la presse régionale des Laurentides pousse la petite balle blanche presque tous les jours de la semaine. En fin de saison, il devrait compiler près de 125 rondes.

Jusqu’à ce que la chance le frappe soudainement le 19 mai, Busque avait réussi un seul as. C’était au troisième fanion du Royal Laurentien en 2009. Il n’avait alors jamais vu la balle tomber dans la coupe.

Euphorie

À ses trois récentes réussites devant témoins, le quinquagénaire est passé par toute la gamme des émotions. À sa première de la série le 19 mai, il n’a su qu’une fois près du fanion que sa balle était bien au fond du trou. Euphorique, il a célébré avec ses compagnons de jeu Michel Guy, Christian Côté et Daniel Pauzé.

« Lors du second, c’était vraiment un beau coup. La balle est tombée à environ sept pieds du trou, fait un bond et elle est disparue directement dans la coupe. Au troisième, deux jours plus tard, je l’ai vue rouler vers la coupe et y tomber comme un fruit mûr. J’ai lâché un cri de mort, a raconté le Beauceron d’origine, fier de son exploit.

« Ce jour-là, j’ai demandé à ma conjointe d’acheter des billets de loterie à l’épicerie. Et sur mon chemin du retour vers la maison, je suis arrêté m’en acheter aussi. Il faut justement que je vérifie si j’ai gagné. »

♦ À titre comparatif, on estime à 1 chance sur 14 millions de gagner le gros lot du 6/49, tandis que, selon Environnement Canada, on a un peu moins d’une chance sur un million d’être frappé par la foudre.

♦ Chez les pros, la probabilité d’un trou d’un coup s’élève à une sur 3000. Dans l’histoire du circuit de la PGA, aucun golfeur n’a réussi trois as dans la même saison dans les évènements au calendrier.