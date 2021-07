L’arrivée d’André Tourigny confirmée en Arizona

Les Coyotes de l’Arizona ont officialisé jeudi l’embauche d’André Tourigny à titre d’entraîneur-chef, le 19e de l’histoire de la concession autrefois située à Winnipeg.

L’homme de 47 ans a négocié durant plusieurs semaines avec l’organisation de Glendale. En mars dernier, il avait pourtant paraphé une entente d’un an avec Hockey Canada et devait être en poste dans quatre tournois internationaux, incluant les prochains Jeux olympiques, le Championnat du monde et le Mondial junior de la même année. Il a aussi été l’un des adjoints au Championnat du monde 2021 à Riga, où l’unifolié a remporté la médaille d’or.

«C’est un honneur d’être nommé instructeur-chef des Coyotes, a-t-il déclaré dans un communiqué. Je veux travailler avec ce groupe et nos joueurs afin de construire une culture gagnante ici dans le désert pour notre base de partisans loyaux et passionnés.»

It's a great day in Arizona.



Meet our new coach, André Tourigny. 👏https://t.co/mMIeRkCAo8 — Arizona Coyotes (@ArizonaCoyotes) July 1, 2021

«André est une personne formidable et l’un des meilleurs jeunes entraîneurs du hockey aujourd’hui, a affirmé le directeur général Bill Amrstrong. C’est un gagnant, un excellent enseignant et un communicateur solide ayant prouvé sa valeur en termes de développement du jeune talent. Nous avons confiance qu’il représente l’homme qu’il nous faut pour diriger ce club sur la glace.»

Le natif de Nicolet était l’entraîneur-chef des 67’s d’Ottawa, dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario. En 2018-2019, il a présenté une fiche de 50-12-6, aidant l’équipe à participer à la finale du circuit. Au cours de sa carrière, il a aussi été à la barre des Huskies de Rouyn-Noranda et des Mooseheads de Halifax, dans la LHJMQ, en plus d’avoir travaillé comme assistant chez l’Avalanche du Colorado et les Sénateurs d’Ottawa.

Les Coyotes présenteront Tourigny aux médias durant une conférence de presse en après-midi.