Le Canadien garde la foi

En dépit du fossé dans lequel il se trouve en finale de la Coupe Stanley, le Canadien de Montréal n’a pas l’intention de baisser les bras et aborde le troisième match face au Lightning de Tampa Bay avec un certain optimisme.

• À lire aussi: Un visionnement public des matchs du Canadien dès vendredi au Quartier des spectacles

Le Tricolore a disputé une meilleure rencontre que celle de lundi, mais est retourné à son hôtel les mains vide. Malgré les 43 tirs dirigés vers le gardien Andrei Vasilevskiy, il a plié l’échine 3 à 1 et est à deux autres défaites de l’élimination. En revanche, les joueurs de l’équipe ont été plus menaçants autour de la cage ennemie. Au sein des troupes, tous se disent que s’il est possible de répéter ce type de performance, ils seront récompensés dès vendredi au Centre Bell.

«On a effectué plusieurs bonnes choses, mais il y a eu des mauvais bonds. C’est le hockey et on doit se concentrer sur le troisième match. On est quand même heureux de notre performance, a déclaré l’attaquant Cole Caufield en vidéoconférence, jeudi matin, peu avant le vol des siens en direction de Montréal. On n’a pas besoin du lancer parfait. On doit continuer ce qu’on fait, gagner nos batailles et contrôler ce que nous pouvons. Leur gardien est très fort et on doit le tester encore.»

Pour sa part, le vétéran Eric Staal compte bien rappeler à ses coéquipiers que tout n’est pas fini. En 2006, ses Hurricanes de la Caroline avaient pris les devants 2 à 0 dans la finale, mais les Oilers d’Edmonton étaient revenus en force. Les Ouragans avaient été couronnés au terme de la septième rencontre.

«Avec l’avance, on se sent bien, mais ça reste la fin de la course, le plus important, a-t-il souligné. On gardera la même attitude en espérant d’être du bon côté du tableau indicateur. On se concentre sur le match 3 et on veut disputer le même genre de partie en souhaitant un résultat différent.»

À VOIR AUSSI: