Le déconfinement de plusieurs provinces se poursuit

L’Ontario est entrée en phase 2 de son plan de déconfinement, jeudi, ce qui permet notamment les rassemblements jusqu’à 25 personnes à l’extérieur et la réouverture des salons de coiffure et des magasins dans les centres commerciaux.

Tous les adultes de la province peuvent d’ailleurs devancer leur rendez-vous pour obtenir leur seconde dose du vaccin contre la COVID-19. Actuellement, plus de 75 % des Ontariens sont vaccinés partiellement et 35 % le sont complètement.

L’Alberta est quant à elle entrée dans la phase 3 de son plan de déconfinement, jeudi. Toutes les mesures de santé publique sont maintenant levées, à l'exception des exigences de quarantaine et du port du masque dans les établissements de soins de santé et les transports en commun.

La province devait annoncer également plus tard, jeudi, le nom du gagnant du prix de 1 million $ à la loterie créée pour inciter les résidents à se faire vacciner. Actuellement, plus de 42 % de sa population est entièrement vaccinée contre la COVID-19 et 72,8 % des 12 ans et plus ont reçu au moins une première dose.

Au Québec, c’est 71 % des résidents ont reçu au moins une première dose. Selon les plus récents chiffres, en date du 30 juin, la Belle Province a enregistré 126 nouveaux cas et trois décès. Depuis le 22 juin, la province était sous la barre des 100 cas quotidiens.

À noter que les données quotidiennes sur le nombre de cas, ne sont plus diffusées les samedis, dimanches et jours fériés - notamment ce jeudi - pour la plupart des provinces, dont le Québec et l’Ontario. Un récapitulatif sera fait au retour de ces journées, excluant quelques données.

Au Nouveau-Brunswick, 78 % des résidents ont reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19 alors que 36,1 % ont reçu leurs deux doses, en date du 1er juillet. La province n’a répertorié aucun nouveau cas d’infection entre mercredi et jeudi.

La situation au Canada:

Ontario: 544 897 cas (9168 décès)

Québec: 374 857cas (11 210décès)

Alberta: 231 987 cas (2299 décès)

Colombie-Britannique: 147 621 cas (1754 décès)

Manitoba: 56 167 cas (1141 décès)

Saskatchewan: 48 854 cas (568 décès)

Nouvelle-Écosse: 5836 cas (92 décès)

Nouveau-Brunswick: 2332 cas (45 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1386 cas (7 décès)

Nunavut: 657 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 207 cas

Yukon: 357 cas (5 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total : 1 415 284 (26 273 décès)