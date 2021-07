Les véhicules récréatifs se multiplient au Québec

Avec l’engouement pour le camping amplifié par la pandémie, le nombre de véhicules récréatifs sur les routes du Québec a littéralement explosé.

Selon des données de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) obtenues par TVA Nouvelles, le nombre d’habitations motorisées et de roulottes immatriculées a augmenté de 15% en cinq ans.

En 2016, 294 363 véhicules de ce type étaient enregistrés dans les fichiers de la SAAQ. En 2020, on en comptait désormais 338 212.

L'engouement pour le camping a débuté avant la pandémie, mais s'est accentué dans la dernière année.

«Le camping, c’est l’activité en bulle familiale par excellence. Alors oui, il y a le fait de la pandémie qui nous a aidé, mais il ne faut pas nier non plus le retour vers le plein air. Donc les gens aiment le plein air, aiment se déplacer», a expliqué le président-directeur général, Camping Québec, Simon Tessier.

La clientèle s'est aussi rajeunie. De plus en plus de petites familles voyagent en véhicule récréatif. L'offre des terrains de camping s'est adaptée à cette tendance.

«À la fin de l’année 2020, on comptait autour de 980 terrains de camping au Québec et maintenant, on frôle les 1050 terrains de camping», a ajouté M. Tessier.

La Gaspésie est une destination prisée des campeurs. L'industrie touristique s'est adaptée après la forte affluence et les débordements causées par une minorité de visiteurs l'été dernier.

«Nos entrepreneurs font une super bonne job, ils ont su s’adapter de la bonne façon et là ils comprennent mieux la façon dont ça fonctionne, donc ils sont capables de recevoir plus de gens à la fois, ce qui fait que ça devrait répondre à un besoin plus grandissant, mais ce que l’on souhaite ardemment, c’est que les gens réservent leurs emplacements», explique la directrice générale de Tourisme Gaspésie, Joëlle Ross.

Depuis la semaine dernière d’ailleurs, la ville de Gaspé peut appliquer son règlement qui interdit le camping sur les plages.

Malgré la hausse des roulottes sur les routes, le nombre d'accidents impliquant ce type de véhicule n'a pas augmenté, selon les données de la SAAQ.