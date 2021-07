Comme à l’époque où elle dominait outrageusement la scène de la Formule 1 au début des années 2010 et a procuré quatre titres consécutifs à Sebastian Vettel, l’écurie Red Bull se montre maintenant imbattable avec une série de quatre victoires, dont trois obtenues par Max Verstappen.

C’est en fait quatre gains qu’aurait dû récolter le Néerlandais pendant cette séquence fructueuse puisque la plus haute marche du podium lui semblait acquise dans les rues de Bakou, en Azerbaïdjan, avant qu’il ne soit victime d’une crevaison à quatre tours de la fin. Cette déveine a permis à son nouveau coéquipier Sergio Pérez d’inscrire sa deuxième victoire à vie en F1.

4e victoire dans la ligne de mire

La faute à la pandémie, le cirque de la F1 fait deux escales à Spielberg, comme en 2020. Victorieux la semaine dernière, après avoir mené de bout en bout, Verstappen fait figure de grand favori à l’occasion du Grand Prix d’Autriche qui sera disputé dimanche.

Un autre succès pourrait faire très mal à Mercedes qui a soudainement perdu sa recette gagnante. Verstappen vise une quatrième victoire en six départs à ce complexe de courses qui appartient justement à Red Bull.

Verstappen et son équipe sont-ils partis pour la gloire ? Bon nombre d’analystes en sont maintenant convaincus.

Toutefois, l’écurie allemande, contrairement aux plus récentes rumeurs, n’aurait pas décidé d’abandonner le développement de sa monoplace actuelle pour concentrer ses efforts sur sa voiture de 2022.

« Nous allons apporter des correctifs qui vont améliorer les performances de notre voiture », a promis James Allison, le responsable technique de Mercedes.

Pour respecter la nouvelle réglementation technique, qui va changer complètement l’an prochain, les équipes doivent pratiquement partir d’une feuille blanche pour élaborer leur nouvelle monture.

À surveiller

Button le suivant : à seulement 23 ans, Verstappen occupe maintenant le 19e rang au tableau des vainqueurs de Grands Prix de F1 avec 14 victoires. Son prochain succès lui permettrait de rejoindre le Britannique Jenson Button (15) au classement de tous les temps.

Espoirs canadiens : le Grand Prix d’Autriche rappelle de bons souvenirs à Nicholas Latifi. C’est à cet endroit qu’il a obtenu, et ce, à sa première course en F1, le meilleur résultat de sa carrière avec une 11e place l’an dernier. Quant à Lance Stroll, il a terminé dans les points à ses deux dernières présences au circuit de Spielberg en se classant huitième (la semaine dernière) et septième (en 2020).

Deux recrues au volant : le Britannique Callum Ilott et le Chinois Guanyu Zhou, engagés en F2 cette année, vont participer à la première séance d’essais libres ce vendredi matin au volant d’une Alfa Romeo et d’une Alpine respectivement.