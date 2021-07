Record de parcours pour Davis Thompson à la Classique Rocket Mortgage

Le golfeur américain Davis Thompson a égalé le record du Detroit Golf Club à la Classique Rocket Mortgage en remettant une carte de 63 coups (-9), jeudi, au Michigan.

La première ronde a dû être arrêtée en raison de la noirceur, mais le meneur était déjà presque assuré de terminer au sommet. Thompson s’est offert un parcours parfait en calant neuf oiselets tout en évitant les bogueys.

En 2019, Nate Lashley avait remis deux cartes de 63 pour finalement remporter le tournoi présenté à Detroit. Lors de la même édition, J.T. Poston avait égalé cette marque en deuxième ronde.

L’Anglais Tom Lewis, l’Américain Brandon Hagy et le Chilien Joaquin Niemann ont tous joué 65 (-7) pour se positionner comme les principaux poursuivants de Thompson.

Deux Canadiens se retrouvent dans le top 10, ayant tous les deux terminé la première journée à -5. Si le pointage de Michael Gligic est définitif, Roger Sloan, lui, pourra encore améliorer son sort puisqu’il était au 15e fanion lorsque le jeu a été arrêté.

Mackenzie Hughes (71, -1), Nick Taylor (72, +0), Adam Hadwin (72, +0) et David Hearn (73, +1) sont les autres représentants de l’unifolié à ce tournoi.

Les Sud-Coréennes démarrent en lion

Du côté des dames, la Sud-Coréenne Jin Young Ko a terminé la première journée de la Classique Volunteers of America de la LPGA, au Texas, avec une bonne fiche de 63 (-8).

La golfeuse de 25 ans a réussi un aigle au 17e fanion, sur une normale cinq. Elle a également réussi des oiselets à six reprises lors des neuf premiers trous.

Deux autres de ses compatriotes, In Gee Chun et Jeongeun Lee6, sont à égalité au deuxième rang, à -7. Chun a réussi sept oiselets sans faire de faute et Lee6 a fait de même, en calant notamment cinq lors de ses sept derniers trous.

Une autre Sud-Coréenne, Min-G Kim, est à égalité au quatrième rang avec l’Américaine Emma Talley, ayant remis des cartes de 65 (-6).

Du côté des Canadiennes, la journée fut un peu plus difficile. Alena Sharp a joué un coup de plus que la normale. Malgré quatre oiselets, elle a commis deux doubles bogueys aux 10e et 16e trous en plus d’un boguey au 5e. À égalité au 88e rang, elle est à neuf frappes du sommet.

L’Albertaine Jaclyn Lee a quant à elle remis une carte de 77 (+6).