Un long métrage sur l’histoire de Fredy Villanueva

Le réalisateur et militant des droits civiques Will Prosper travaille sur un documentaire portant sur la mort du jeune Fredy Villanueva, qui a secoué la société québécoise.

« Il y a encore des gens qui sont déconnectés de l’impact que cette histoire a eu sur la société québécoise. Même des jeunes de Montréal-Nord qui circulent dans le stationnement où ça s’est produit ne savent pas ce qu’il s’est passé », explique le documentariste, qui réalisera ce long métrage intitulé Fredy.

Fredy Villanueva

Décédé

Le 9 août 2008, Fredy Villanueva mourait sous les balles d’un policier dans un parc de Montréal-Nord après une intervention policière auprès de lui et un groupe de jeunes qui jouaient aux dés. S’était ensuivie une émeute dans l’arrondissement et une enquête du coroner qui avait critiqué le travail des policiers.

Près de 13 ans plus tard, le réalisateur, qui militait lui-même pour la cause de Fredy Villanueva, proposera de revisiter cet événement en profondeur et d’analyser la secousse qu’il a générée.

« Je pense que maintenant, les gens se disent qu’on a peut-être manqué cette histoire-là et la teneur que ça a eue. »

Le film donnera entre autres la parole à la famille Villanueva, dont Dany Villanueva, le frère de Fredy, qui a eu des démêlés avec la justice et qui ne s’est pas prononcé publiquement sur les événements depuis longtemps.

Sujet sensible

Le film vient d’obtenir le soutien de Téléfilm Canada, mais cela survient après plusieurs refus de diffuseurs.

« On nous a dit que c’était un fait divers, que ce n’était pas un enjeu de société et qu’on ne voyait pas la pertinence de faire un film là-dessus. C’est de courte vue parce que ce sont des enjeux qui touchent les sociétés occidentales et qui ont explosé depuis la mort de George Floyd », explique son producteur Yannick Létourneau, qui espère voir le film paraître à l’automne 2022.

La mort de Fredy Villanueva est un événement qui a continué de diviser la population au cours des dernières années.

En 2018, l’arrondissement de Montréal-Nord avait refusé un projet de murale pour lui rendre hommage.