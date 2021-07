Université Laval: candidats recherchés pour une étude sur le sommeil

Des chercheurs de l’Université Laval sont à la recherche de 2000 sujets âgés de 18 ans et plus pour prendre part à la phase 2 d’une vaste étude internationale afin d’évaluer l’impact de la pandémie sur les habitudes de sommeil suite au déconfinement.

Lors de la phase 1, réalisée au printemps de l’année dernière, près de 23 000 personnes ont rempli le questionnaire dans 15 pays.

«Puisque nous sommes en déconfinement, on veut voir ce qui se passe au niveau du sommeil. Ce qu’on a trouvé l’an dernier, c’est une hausse fulgurante des taux d’insomnie qui ont plus que doublé», explique Charles M. Morin, professeur titulaire et directeur du Centre d’étude des troubles du sommeil de l’Université Laval.

Au Québec, on cherche environ 2000 personnes. L’enquête est disponible en ligne. Les chercheurs veulent maintenant savoir si le déconfinement a un impact à la baisse sur les troubles du sommeil.

«Ce n’est pas banal les difficultés de sommeil. Pour les gens qui ont des problèmes de sommeil sur une longue période, cela augmente les risques de faire une dépression, même chez les personnes qui n'en ont jamais faites.»

En tête de liste

Au moins 10% de la population québécoise adulte souffre d’un trouble d’insomnie, d’après le chercheur. À cela s’ajoute un autre 15% à 20% de personnes qui souffrent de troubles occasionnels. Les femmes sont généralement plus vulnérables à faire de l’insomnie.

«Lors du premier coup de sonde, on a obtenu le double de ces chiffres-là», soutient M. Morin.

Fait intéressant: lors de la phase 1 de l’enquête, le Brésil, les États-Unis et le Canada ont présenté les taux de troubles de sommeil parmi les plus élevés au monde, alors que les taux les plus bas ont été observés en Chine et au Japon. L’une des hypothèses avancées est le taux de mortalité plus élevé en Amérique.