DOUCET-DAOUST, Florence



À Chambly, le 16 juin 2021, à l'âge de 71 ans, est décédée Florence Doucet-Daoust.Elle laisse dans le deuil son époux, Gilles Daoust, ses enfants José (Peggy Tessier) et Frédérick, ses petits-enfants, Noémie et Selma. Elle laisse également dans le deuil sa soeur Dolores, son frère Robert ainsi que ses beaux-frères et sa belle-soeur, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Selon ses volontés, la famille vous accueillera au salon:le samedi 3 juillet de 9h30 à 11h30, s'en suivra une cérémonie avec la famille et les amis proches sur place.Au lieu de fleurs, un don à l'Association pulmonaire du Québec serait apprécié.