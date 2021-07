MC NICOLL, Richard



MÉNARD, FrancineÀ Châteauguay, sont décédés le 15 juin 2021 Richard Mc Nicoll, à l'âge de 66 ans, ainsi que le 19 juin 2021 Francine Ménard, à l'âge de 71 ans.Ils laissent dans le deuil leurs enfants Karine (Benjamin) et Patrick (Julie) ainsi que leurs petits-enfants Auralie, Améliane, Raphaël et Mathis, les frères et soeurs de Mme Ménard: Claude (Thérèse), Jean-Jacques, Richard (Diane), Marielle (Yvan) et Denise, le frère de M. Mc Nicoll, Pierre (Christiane), ainsi que de nombreux autres parents et amis.Dû aux circonstances actuelles, les détails de la cérémonie seront divulgués ultérieurement.96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comLes messages de condoléances peuvent être transmis à la famille par le courriel du salon funéraire