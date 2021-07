MERCIER Thérèse



À Montréal, le 26 juin 2021, à l'âge de 71 ans, est décédée Mme Thérèse Mercier.Elle laisse dans le deuil sa fille Chantal (Marc), ses petits-fils Zachary et Guillaume, sa soeur Marie-Paule et son frère Jean-Marie (Colette), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 3 juillet de 12h à 14h30 au:SAINTE-THÉRÈSE450 473-5934 / www.rfgoyer.comLa cérémonie aura lieu en la chapelle du complexe le samedi 3 juillet à 14h30 et l'événement sera diffusé en direct en suivant ce lienVotre présence au salon doit se faire dans le respect des consignes de la santé publique en vigueur. Une limite de 50 personnes présentes dans la salle au même moment est requise.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Jean-Talon.