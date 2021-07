Bruno Marchand n’a pas l’intention d’appeler Jean Rousseau

Même si Jean Rousseau se dit ouvert à discuter d’une alliance avec le parti de Bruno Marchand, ce dernier affirme qu’il n’a pas l’intention d’entamer de rapprochement.

« Si on appelle, je réponds au téléphone. Je suis toujours parlable, mais je n’ai aucune intention de solliciter qui que ce soit. » C’est dans ces mots que le candidat à la mairie de Québec Jean Rousseau a répondu lorsque Le Journal lui a demandé s’il envisageait une alliance avec un autre parti, à la lumière des résultats du sondage Léger/Le Journal qui lui donnait 5 % des intentions de vote.

Interrogé sur son intérêt à discuter avec le chef de Démocratie Québec, Bruno Marchand a indiqué qu’il n’avait pas l’intention de faire un pas dans cette direction.

Surprise

« J’ai été surpris. Ce n’est pas quelque chose dont on a discuté et je l’ai appris dans Le Journal », a indiqué le chef de Québec forte et fière.

M. Marchand a affirmé qu’il n’y a aucune tractation en ce sens. Plus encore, il ajoute qu’il n’a pas l’intention d’appeler Jean Rousseau pour tâter le terrain.

« Ce n’est pas quelque chose dont on a discuté. On ne fait pas d’appel à M. Rousseau. On est en train de développer un parti. On sent qu’on a vraiment un vent favorable dans nos voiles. On n’est pas en train de discuter de fusion ou d’association avec quelque parti que ce soit. [...] S’il m’appelle, je vais l’écouter. M. Rousseau est un acteur de la scène municipale. Mais on ne réfléchit pas à une fusion. »

Une candidature à venir

Bruno Marchand confirme d’ailleurs qu’il annoncera cette semaine une candidature dans le district du Cap-aux-Diamants, le fief de Jean Rousseau.

Le chef de Démocratie Québec y a d’ailleurs déjà positionné un candidat, David Johnson, qui sera son colistier.