DUPUIS, Monique



Samedi le 10 avril 2021, à l'âge de 70 ans, est décédée Mme Monique Dupuis, conjointe de M. Rida Remili.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil son fils François Duffy (Karla Hernandez), sa fille Marie Duffy (Lukasz Mis), ses petit-enfants: Elias Duffy, Rebeka Duffy, Naomi Duffy, Olek Mis et Damian Mis, ainsi que les enfants de son conjoint : Kamel, Najib et Racem.François et Marie sont les enfants nés d'une première union avec Denis Duffy.La famille vous accueillera aucomplexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 10 juillet de 15h à 19h.