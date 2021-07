Centre Vidéotron: folie tricolore à Québec

Même en l’absence de glace sur la surface de jeu, il y avait bel et bien du hockey le 2 juillet au Centre Vidéotron.

• À lire aussi: Le Canadien fera face à l'élimination

• À lire aussi: Pour cibler les jeunes: combiner la vaccination et les matchs de la finale de la Coupe Stanley

Très tôt avant le 3e match de la finale de la Coupe Stanley, près de la place Jean-Béliveau, le chansonnier de la microbrasserie SNO du Grand Marché mettait un peu d’ambiance pour les partisans déjà sur les lieux.

Dans le stationnement à l’arrière de l’amphithéâtre, quelques dizaines de fans avaient aussi improvisé un tailgate avec quelques canettes. Les cris aigus provenant des manèges de Beauce Carnaval ne laissaient aucun doute sur le fait que l’hiver est bien loin.

En plein été, les 3500 amateurs ont attendu les derniers instants avant de prendre place à l’intérieur. Vingt-huit ans plus tard, les séries 2021 ont créé une agréable frénésie.

Ambiance festive

Le Centre Vidéotron transpirait le hockey vendredi soir juste avant que la rondelle ne tombe à 250 kilomètres à l’ouest, dans la métropole.

Et les chandails du Canadien sont désormais très nombreux à Québec. Après 16 mois de pandémie, le plaisir était de retour dans les gradins. Un groupe de jeunes femmes avait même sa couverture des Glorieux.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Avec la chanson Hockey dans rue de Bob Bissonnette à tue-tête, les nombreuses familles étaient heureuses de vivre cet événement dans un aréna, sur un écran plus que géant et un son d’enfer.

« On veut toute scorer le but de la Coupe Stanley ! », chantait l’ancien capitaine des Olympiques de Hull mort tragiquement en 2016.

Dans les sièges des loges, la nervosité a grimpé d’un cran. « Ça prend des buts pour gagner ! » a lancé Olivier Béland. Venu avec sa sœur Émilie et son père François, le jeune garçon de 8 ans portait fièrement son chandail du Tricolore, comme le reste de la famille d’ailleurs.

« C’est vraiment un beau feeling. On se promenait dehors et l’ambiance était là. Ça fait du bien après ce qu’on a vécu. C’est une belle expérience et ce n’est pas pareil que dans son salon », a ajouté le paternel.

« Du gros hockey »

Photo Jean-François Racine

Même si la Ville de Québec a viré partiellement au rouge, il restait encore quelques chandails des Bleus. Éric Bouchard et Claude Bernard avaient tous deux le logo des Nordiques proche du cœur.

« Dès qu’on a su qu’on pouvait venir au Centre Vidéotron, on a tenté d’avoir des billets. On ne prend pas pour les chandails rouges ! Pour nous, c’est Tampa Bay. Si on les voit partir en quatre, on ne pleurera pas. Ça reste du très gros hockey. Pour l’économie québécoise, on va quand même se souhaiter sept matchs », ont-ils dit.

Trop rapidement, les milliers de partisans réchauffés ont été refroidis avec deux buts en moins de quatre minutes de la part des champions en titre. Philippe Danault a ensuite réduit l’écart et ravivé brièvement les espoirs sérieusement fragilisés. Les Éclairs ont foudroyé l’ambiance.

Si le Canadien remportait le 3e ou le 4e match, le Centre Vidéotron continuera d’accueillir des spectateurs.