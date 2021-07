Chaleur et feux de forêt: Trudeau promet le soutien du fédéral en Colombie-Britannique

Le gouvernement fédéral sera aux côtés de la Colombie-Britannique, province affectée depuis plusieurs jours par une vague de chaleur.

C’est ce qu’a fait savoir vendredi le premier ministre Justin Trudeau. «Nous allons être là pour aider en Colombie-Britannique», a-t-il soutenu, lors d’un point de presse à Ottawa.

Le chef libéral a notamment eu une pensée pour les habitants de Lytton, village pratiquement incendié et détruit par des feux de forêt. Un millier de personnes y ont été évacuées jeudi.

«J’ai eu une très bonne conservation avec le premier ministre John Horgan», a-t-il souligné, précisant qu’il devait aussi s’entretenir avec le maire de Lytton, Jan Polderman, tout comme il l’a fait avec le chef de la Première Nation de Lytton.

«On va continuer de regarder ce qu’on peut faire pour aider. Je sais que les équipes sont en train de répondre [sur le terrain] à cette tragédie, à cette difficulté. Nous allons être là comme gouvernement fédéral pour aider à rebâtir, pour aider les gens à passer au travers.»

Justin Trudeau a aussi expliqué qu’il devait présider vendredi une réunion du Groupe d’intervention en cas d’incident autour des conditions météorologiques extrêmes en Colombie-Britannique et de la situation des feux de forêt dans l’ouest du Canada.

Par ailleurs, interrogé sur le rôle des changements climatiques, il a soutenu: «On voit très clairement que les événements extrêmes au niveau de la météo deviennent de plus en plus fréquents. On ne peut pas passer sous silence la réalité que les changements climatiques ont des impacts dévastateurs à travers la planète», a-t-il ajouté.

Retour aux cheveux courts et à la barbe rasée

Par l'Agence QMI

Alors qu’il avait opté pour des cheveux longs et une barbe depuis le début de la pandémie, le premier ministre du Canada est revenu à son look de 2019.

C’est mercredi, lors d’un point presse que Justin Trudeau est apparu devant les caméras avec les cheveux courts et une barbe rasée de près. Vingt-quatre heures plus tôt, le premier ministre avait encore les cheveux longs et sa barbe taillée et tachetée de gris.

Et comme pour chaque changement de look du premier ministre, il n’en a pas fallu beaucoup pour enflammer la toile.

Depuis mars 2020, les Canadiens ont pu suivre l’évolution capillaire de M. Trudeau, et ce tout au long de la pandémie.

Sur les médias sociaux, certains voyaient alors un geste de «solidarité» envers les citoyens, qui ne pouvaient pas se rendre chez le coiffeur puisque les salons de coiffure ont fermé leurs portes pendant un certain temps, ou encore un désir de se faire plus «discret» pour mettre les projecteurs sur ses ministres plutôt que sur lui.

Ce changement de look intervient alors que les salons de coiffure et barbiers ont rouvert en Ontario, mercredi, tandis que la province a entamé sa deuxième étape de son plan de déconfinement.

En se coupant les cheveux et la barbe du jour au lendemain, le premier ministre semble s’être propulsé à une époque prépandémique.

Certains observateurs y voient également une stratégie électorale. M. Trudeau se préparerait à sa campagne électorale avec une image moins chaotique et plus jeune, notamment pour d’éventuels tournages de publicités électorales qui pourraient avoir lieu dans les prochains jours.