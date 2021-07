Côte-Nord: des démarches entreprises pour des recherches au pensionnat de Mani-Utenam

Des recherches seront éventuellement entreprises sur le site de l’ancien pensionnat de Mani-Utenam sur la Côte-Nord, la découverte récente de sépultures de jeunes enfants autochtones dans l’ouest du pays ayant ravivé de douloureux souvenirs pour plusieurs membres de la communauté.

• À lire aussi: Pensionnats autochtones: une marche pour ne jamais oublier les enfants disparus

• À lire aussi: Fête du Canada: Justin Trudeau insiste sur la réconciliation avec les autochtones

• À lire aussi: Nouvelle découverte de 182 dépouilles près d'un ancien pensionnat en CB

Le pensionnat Notre-Dame a hébergé des jeunes innus arrachés à leur famille de plusieurs communautés de la Côte-Nord entre 1950 et 1971.Si le bâtiment n’existe plus depuis 1985, le site est devenu un lieu de célébration de la culture innue par la présentation du festival Innu Nikamu.

Avec les récentes découvertes survenues en Saskatchewan et en Colombie-Britannique, les chefs innus ont donc entrepris des démarches pour faire des recherches en collaboration avec les familles et les gouvernements.

Pour Virginie Michel, qui réside à quelques centaines de mètres du site de l’ancien pensionnat, cette démarche, bien qu’elle risque d’être douloureuse, est nécessaire pour atteindre la réconciliation.

«C’est sûr qu’on a la pensée magique : ça se peut pas. Pas ici. Mais on ne sait pas. C’est sûr que la crainte est là», a-t-elle constaté.

«Tout est possible. Ça fait peur parce que ça crée des colères, ça fait ouvrir des blessures. Mais il fait passer par là pour que nos enfants soient conscients de ce qui s’est passé et que les sociétés canadiennes et québécoises soient conscientes aussi», a ajouté Mme Michel.

Une marche regroupant plusieurs centaines de personnes s’est d’ailleurs tenue en fin de journée, jeudi, des Innus et des citoyens de Sept-Îles s’étant recueillis en hommage aux enfants disparus et en soutien à ceux qui ont fréquenté les pensionnats autochtones.

Près de 4000 jeunes innus auraient fréquenté le pensionnat de Mani-Utenam sur une période de 20 ans et des dizaines d’entre eux ont déjà témoigné y avoir subi des sévices physiques et sexuels de la part de religieux.

À voir aussi