Des nouvelles du Pérou

Vous vous souvenez... il y a quelques semaines, je vous annonçais la victoire serrée du candidat de la gauche au Pérou ? Le jeune professeur du primaire, Pedro Castillo, arrivait en tête au second tour des élections, devançant par quelques dizaines de milliers de votes la candidate de droite, Keiko Fujimori, fille de l’ex-président de ce pays, Alberto Fujimori, actuellement en prison pour corruption et crime de lèse-humanité.

Eh bien, presque un mois plus tard, le conseil électoral n’a toujours pas confirmé officiellement la victoire de Pedro Castillo. Une situation des plus grotesque qui ne déplairait pas à l’écrivain colombien Garcia Marquez s’il était encore de ce monde, lui qui dans son roman L’automne du patriarche met en scène un dictateur caricatural mais qui a déjà existé dans la vraie vie, servant à ses convives le corps cuisiné de son opposant.

Keiko Fujimori, à l’instar de Donald Trump aux États-Unis, refuse de concéder la victoire à son opposant, alléguant de supposées fraudes, mais sans pour cela apporter des preuves. Or les élections se sont déroulées en présence de nombreux observateurs nationaux et internationaux, dont ceux de l’Organisation des États américains (OEA), très pro-étatsunienne.

La candidate défaite joue actuellement sa dernière carte. Sachant que l’armée ne veut pas voir Pedro Castillo à la tête du pays — des militaires à la retraite se sont même dits prêts à reprendre du service et à se lancer dans un coup d’État si la gauche prend le pouvoir —, elle a demandé au président du pays — un président de transition, faut-il préciser, et non élu — d’organiser, sous la supervision de l’OEA, un recomptage officiel de certaines urnes. Or, on se souviendra que c’est ni plus ou moins ce qui s’est passé l’an dernier en Bolivie, alors que Evo Morales, vainqueur des élections, a été forcé à l’exil après que l’OEA ait déclaré que son élection avait des allures frauduleuses, ce qui a été démenti par la suite, mais le mal était fait.

Gagner du temps, c’est ce qu’elle souhaite, et le conseil électoral n’ose pas intervenir dans la demande d’un recomptage ciblé de Fujimori. Elle souhaite plutôt que le président du pays tranche en sa faveur. Or celui-ci doit normalement céder sa place au nouvel élu le 28 juillet prochain. C’est très bientôt.

Keiko Fujimori, qui a promis de libérer son père si elle accède à la présidence, peut compter, on s’en doute, sur l’appui de la majorité des médias écrits et électroniques qui jouent tous la carte de la peur du « communisme ». Même l’écrivain controversé Mario Vargas Llosa, qui avait déclaré par le passé qu’il n’appuierait jamais Keiko Fujimori pour être « la fille d’un assassin et d’un voleur », a changé son fusil d’épaule et déclare maintenant l’appuyer « pour sauver le pays du totalitarisme ». Ce qui rend la victoire de Castillo et son parti Perú libre d’autant plus significative dans un tel contexte de peur.

Ce que craignent tant les forces de droite, c’est de perdre leur mainmise sur ce pays andin, après l’avoir pillé et saigné à blanc pendant des décennies. Pedro Castillo représente l’arrivée de nouvelles forces politiques, dont les populations indigènes et métis, capables de déplacer l’axe du pouvoir, de la capitale Lima vers les campagnes et les montagnes. Son parti a promis d’accorder 10% du PIB à l’éducation et tout autant à la santé publique. Une révolution plus ou moins tranquille dans ce pays où la pauvreté est partout sauf chez la bourgeoisie et les multinationales qui siphonnent les abondantes richesses naturelles.

L’installation d’un gouvernement de gauche à Lima bouleversera aussi l’échiquier des forces en présence en Amérique latine. Seul un coup d’État et les basses manœuvres de l’OEA, avec la bénédiction de l’empire étatsunien, peuvent empêcher qu’advienne un tel renversement de situation, opéré, faut-il le préciser, en jouant encore une fois le jeu de la démocratie.