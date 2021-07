Eichel et les Sabres: un problème à résoudre

L’avenir de l’attaquant Jack Eichel continue de faire l’objet de spéculations et s’il demeure avec les Sabres de Buffalo la saison prochaine, il aura à régler une question litigieuse relative à son état physique, ce qui pourrait être fait prochainement.

Le site The Athletic et quelques autres médias ont rapporté jeudi que l’Américain et son agent Peter Fish sont en communication avec l’organisation quant à une possible opération visant à changer une vertèbre.

Au cours de la dernière campagne, le capitaine du club a été ennuyé par une hernie au cou l’ayant limité à 21 matchs. Il a d’ailleurs critiqué la gestion du dossier par les Sabres, tandis que les rumeurs de transaction ont continué d’émaner de part et d’autre.

Aussi, le directeur général de la formation, Kevyn Adams, a déclaré qu’il avait discuté longuement avec Fish, mercredi, sans toutefois entrer dans les détails. En revanche, il a mentionné que l’équipe ne permettra pas l’opération souhaitée par Eichel. «Notre position n’a pas changé. Le tout est entre les mains des experts médicaux», a-t-il affirmé.

Mésentente

Aux yeux du joueur concerné, une intervention chirurgicale représente le moyen approprié pour résoudre ses problèmes. Des neurochirurgiens lui auraient dit, selon The Athletic, qu’il pourrait guérir en l’espace de 2-3 mois. Pour leur part, les Sabres se fient aux deux verdicts médicaux déjà annoncés et estiment que le repos constitue l’option à privilégier.

Conséquemment, le futur d’Eichel à Buffalo paraît nébuleux et Adams n’a rien fait pour atténuer les rumeurs.

«J’ai des discussions quotidiennement, a-t-il admis à propos du club en général. Je regarde tout ce que je peux faire pour envoyer cette concession dans une bonne direction. J’ai été constant à ce sujet. Nous devons le faire. En gros, nous n’avons pas été assez bons et il faut régler cela.»

L’athlète de 24 ans a un contrat encore valide pour cinq ans et doit toucher 10 millions $ annuellement. Malgré son talent en attaque, il a été incapable de mener les Sabres durant ses six premières saisons dans la Ligue nationale. De plus, il a maintes fois exprimé son insatisfaction devant les mauvaises performances collectives des siens. Pour la suite, rien n’est exclu.

«L’important, c’est que nous devons mettre en place une culture ici dont nous serons fiers, à l’aide des gens sur la glace, des membres du personnel et dans l’organisation. Il faut montrer que c’est très spécial de se réveiller chaque jour en ayant l’occasion d’être un Sabre», a spécifié le DG.