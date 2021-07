MANCINI, Jeanne

(née Torrito Ravenda)



À Montréal, le 25 juin 2021, à l'âge de, est décédée Mme Jeanne Mancini (née Torrito Ravenda), épouse bien-aimée du regretté Nicola Mancini.Elle laisse dans le deuil ses trois enfants: Antonio (Olivia), Lorenzo (Sandra) et Teresa, ses cinq petits-enfants: Geneviève, Milan, Nicolas, feu Sophia et Laura. Elle laisse également dans le deuil son frère Bruno, ses soeurs Maria et Lina, ainsi que ses sept frères et sa soeur décédés, ainsi que plusieurs parents, beaux-parents et amis.