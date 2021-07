Homosexualité dans le sport: le baseball majeur est prêt, selon un ancien grand nom

L’ancien lanceur CC Sabathia croit que les ligues majeures de baseball sont prêtes à accueillir leur premier joueur ouvertement homosexuel.

Dans une entrevue avec le quotidien «USA Today», Sabathia a exprimé à quel point un poids peut être enlevé des épaules de quelqu’un s’il peut ouvertement parler de ses états d’âme. Il a réagi après que le joueur de football Carl Nassib eut affiché ouvertement son homosexualité à l’aide d’une vidéo diffusée sur Twitter en début de semaine dernière.

«Je pense que le monde entier est prêt à ça, que le monde du sport est prêt, particulièrement aujourd’hui, en 2021. Je suis un grand partisan des Raiders [de Las Vegas], donc je connais Carl [Nassib] et je suis excité par rapport au fait qu’il puisse être lui-même. Pouvoir être en mesure de parler de ces choses-là, ça aide. Comme le fait que je parle de mes problèmes d’alcool puisse aider des gens. C’est aux personnes concernées de le faire selon leurs propres termes», a affirmé l’ex-artilleur des Yankees de New York, des Indians de Cleveland et des Brewers de Milwaukee.

Nassib est le premier joueur de l’histoire de la NFL à s’être déclaré ouvertement homosexuel. Les partisans, son équipe et la ligue ont accueilli son message avec beaucoup d’appréciation. D’ailleurs, peu après son annonce, les ventes de son chandail ont grimpé en flèche sur les sites spécialisés.