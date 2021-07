La destination parfaite où prendre des vacances selon son véhicule

On dit souvent qu’un chien ressemble à son maître. Or, il est facile de faire le même type de comparaison entre un conducteur et sa voiture. En effet, un véhicule peut en dire long sur la personnalité de son propriétaire! Selon ce qu’il conduit, il est possible de s’imaginer où il aimerait passer ses vacances estivales.

Pour les aventuriers qui ne savent pas encore où ils décrocheront du quotidien cet été, voici des suggestions d’escapades à faire au Québec selon leur automobile.

Toutes les destinations sont d'ailleurs facilement accessibles en voiture.

La voiture de luxe électrique

À la fois écolo et à la recherche de confort, le propriétaire d’une berline (Tesla) ou d’un VUS électrique (RAV4) aimera sans doute tester les circuits électriques du Québec. Un road trip bien planifié est tout indiqué pour s’arrêter régulièrement là où il y a des bornes de recharge.

Il est d’ailleurs possible de faire le tour de la Gaspésie en véhicule électrique: la péninsule propose plusieurs gites qui permettent de recharger facilement la batterie durant la nuit, dont La Gaspésiana (Sainte-Flavie) et le Riôtel Matane (Matane).

La petite voiture aux courbes délicates

Souvent conduits par des propriétaires qui aiment la mode et le design, les véhicules aux courbes fines, comme la MINI Cooper ou la Fiat 500, sont parfaits pour faire la tournée des vignobles et cidreries du Québec, de Rougemont en passant par Dunham et Shefford.

Ce sera l’occasion pour les romantiques de séjourner dans une petite auberge conviviale située au cœur d’un petit village rustique chic.

La voiture décapotable

Le conducteur d’une décapotable, comme la Mustang ou le Boxster, est souvent un rêveur qui veut profiter de tout ce que la vie lui réserve. Pour des vacances à la hauteur de ses attentes, il lui faut des paysages à couper le souffle et de longues routes douces.

Bien que les Îles-de-la-Madeleine soient à plusieurs heures de route, elles valent le chemin parcouru. Les petites maisons pittoresques, les plages et les étendues d’eau enivrantes sont prisées par les touristes de partout à travers le Québec.

Plus près, les régions de l’Estrie ou des Hautes-Laurentides – avec ses villes réputées pour ses nombreux divertissements comme Bromont ou Saint-Sauveur – regorgent de panoramiques paradisiaques et de routes qui sillonnent les montagnes.

Le VUS spacieux

Range Rover, Pathfinder et Sportage sont des modèles de VUS qui permettent de transporter beaucoup de passagers et de bagages, et ce, sans compromettre le confort.

Les propriétaires de ces véhicules sont souvent des personnes pragmatiques qui planifient au quart de tour leurs vacances. Ainsi, ils peuvent s’arrêter à différents endroits afin de plaire à tous les membres de la famille: l’Aquarium de Québec pour les enfants, la Cité de l’Or à Val-d’Or pour maman ou encore le Village québécois d’antan à Drummondville pour grand-papa.

La voiture de type jeep ou camion

Bien des conducteurs de véhicules de type jeep ou de camion tels que le Dodge Ram ou le Ford 150 sont des explorateurs dans l’âme.

Grâce à l’espace et la robustesse que leur offre ce transport, ils peuvent parcourir le Québec sans se soucier des irrégularités de la route. La Côte-Nord est une région parfaite pour l’aventurier. La route des plages – qui comprend 30 kilomètres de plage de sable fin continu – est accessible par différentes villes telles que Ragueneau, Chute-aux-Outardes ou Pointe-Lebel.

Dans la Péninsule de Manicouagan, il est même possible de se baigner, puisque l’eau peut atteindre plus de 26 °C. À la fin de la journée, il suffit de trouver un endroit où planter sa tente afin de dormir à la belle étoile.

Cet été, le Québec est une fois de plus la destination prisée où passer ses vacances et faire des road trips mémorables.