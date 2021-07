La fin de la COVID marquera-t-elle la fin de mon couple?

Je ne sais pas quand sera publiée ma lettre, mais je vous écris alors que les mesures de restrictions sanitaires sont encore en vigueur. Je suis dans un état de surexcitation pas possible et j’aimerais parvenir à me calmer avant d’exploser.

Si je commence par le commencement, disons que la semaine dernière, au premier jour de la vaccination de mon groupe d’âge, je me suis présenté sur le lieu désigné. Dans la file d’attente, tout près de moi, il y avait un de mes collègues de bureau que je n’avais évidemment pas vu depuis plusieurs mois.

Comme nous ne travaillons pas dans le même département, il ne faisait pas non plus partie de mes réunions d’équipe en mode virtuel.

Quand je l’ai vu devant moi, ce fut comme si la terre tremblait, sept sur l’échelle de Richter. Il marchait devant moi et je l’ai suivi durant tout le long du parcours pour se faire vacciner et prendre son rendez-vous pour la deuxième dose. À la sortie il m’attendait et, mesures préventives ou pas, nous avons fait une longue et délicieuse marche ensemble.

Avec nos masques quand même et à plus d’un mètre de distance. Heureusement, parce que sinon, si nous nous étions touchés, nous n’en serions pas restés là tant les sentiments entre nous étaient puissants et à fleur de peau.

Je me suis alors rendu compte à quel point sa seule présence m’avait manqué. Et pourtant, jamais au bureau on ne s’était avoué qu’on avait de l’intérêt l’un pour l’autre. On se contentait de se saluer ou de manger ensemble à la cafétéria de l’édifice, sans plus.

Mais notre promenade a tout changé ! Je me sens prête à quitter mon mari pour aller vivre avec lui et je le ferais demain matin si c’était possible. Ça ne va pas très bien entre mon mari et moi depuis plusieurs mois, mais comment lui avouer mon coup de foudre pour un type qui ne m’a rien promis de tangible sans passer pour une folle ?

Anonyme

Je ne sais pas ce que vous vous êtes dit pour que vous sautiez si vite à la conclusion que cet homme partage votre enthousiasme à ce point, mais j’y réfléchirais à deux fois avant de briser mon couple sur ce genre de coup de foudre.

Peut-être votre couple est-il arrivé en fin de parcours. Mais je vous conseillerais de commencer par nettoyer cette partie de votre vie avant de songer à en entamer une autre. Ça vous donnera le temps de vérifier le sérieux de votre éventuel partenaire.