Le «Fleurdelisé» ne peut réussir une remontée

Équipe Québec a mis trop de temps avant d’inscrire des points et s’est finalement inclinée 4 à 3 contre les ValleyCats, vendredi à Tri-City.

En retard 4 à 1 en huitième manche, le «Fleurdelisé» a d’abord profité d’une série d’erreurs des joueurs d’avant-champ adverses pour réduire l’écart à deux points. À leur tour au bâton suivant, un simple de Jonathan Lacroix a permis à Gift Ngoepe de croiser la plaque et de ramener les équipes à un seul point de différence. Toutefois, avec des coureurs sur les premier et troisième coussins, David Glaude a mis fin à la menace – et au match – en se faisant retirer.

Dans le camp adverse, la moitié des points est provenue du bâton de Juan Silverio. Ce dernier a expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain alors qu’un coéquipier était sur les sentiers, en première manche.

Sur la butte, le partant de l’équipe locale, Parker Kelly, a seulement accordé un point sur trois coups sûrs et deux buts sur balles en sept manches de travail. Il a aussi passé quatre adversaires dans la mitaine.

Pour le «Fleurdelisé», le partant Codie Paiva a connu quelques difficultés, permettant l’ensemble des quatre points sur 10 coups sûrs et deux buts sur balles.